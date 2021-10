Ko bis per la Germani: contro Tortona finisce 77 a 79

(red.) Una doppia sconfitta consecutiva per la Germani Brescia. Dopo il ko a Varese, subisce anche il knowdown in casa. Niente da fare contro il Tortona e la partita si chiude dopo avere sfiorato il pareggio per 77 a 79 a favore degli ospiti.

Un campionato tutto in salita, a quota zero punti, ancora, per il coach Alessandro Magro. Dopo un avvio di partita in equilibrio, nella ripresa il Tortona si fa avanti e si porta in vantaggio: nonostante i tentativi di Cobbins e Della Valle di recuperare il gap, la fatica, il cattivo gioco e, anche, un po’ di sfortuna, si mettono in mezzo, regalando il match agli avversari.

Il tabellino del match: Brescia 77 Tortona 79

GERMANI BRESCIA: Mitrou-Long 12, Della Valle 21, Petrucelli 8, Gabriel 7, Cobbins 11, Moss, Laquintana 3, Moore 9, Eboua, Parrillo, Burns 6, Djiya n.e. Allenatore Magro

BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA: Wright 11, Sanders 8, Macura 7, Daum 16, Cain 9, Cannon 4, Tavernelli 3, Filloy 9, Mascolo 9, Severini 3, Mobio n.e, Mortellaro n.e. Allenatore Marco Ramondino

ARBITRI: Roberto Begnis, Christian Borgo e Matteo Boninsegna

NOTE: Parziali: 22-18, 40-37, 58-63. Tiri da due 17/42 Brescia, 21/41 Tortona. Tiri da tre 9/25 Brescia, 10/24 Tortona. Tiri liberi: 16/21 Brescia, 7/9 Tortona . Rimbalzi: 38 (15 offensivi) Brescia, 38 (11 offensivi) Tortona. Assist: 13 Brescia, 17 Tortona. Palle recuperate: 6 Brescia, 7 Tortona. Palle perse: 14 Brescia, 15 Tortona. Falli commessi: 15 Brescia, 18 Tortona. Falli subiti: 18 Brescia, 15 Tortona. Spettatori 1.420.