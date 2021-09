Germani Brescia sconfitta (di misura) a Varese: 75-72

(red.) Niente da fare per la Germani Brescia che, sul parquet di Masnago, viene battuta (di misura, magra consolazione) da Openjobmetis Varese in una partita che si è giocata su ritmi altissimi e che si è conclusa per 75-72.

Un campo sfavorevole quello di Varese per la squadra bresciana, per ben tre volte (su quattro) battuta dagli avversari in un match che ha regalato emozioni al cardiopalma fino all’ultimo canestro.

Dopo un inizio poco promettente, la Leonessa ha recuperato nella fase centrale di gara, commettendo qualche errore di troppo nel finale, che è costato così la sconfitta per pochi punti alla squadra di Magro.

OPENJOBMETIS VARESE – GERMANI BRESCIA 75-72

(27-12, 38-37, 59-58)

VARESE: De Nicolao 3 (1-3 da 3), Wilson 3 (0-3, 1-2), Gentile 18 (7-10, 0-5), Jones 16 (5-11, 1-4), Egbunu 12 (5-6); Beane 17 (4-5, 3-5), Amato 3 (1-6 da 3), Sorokas 3, Ferrero (0-1, 0-1). Ne: Librizzi, Virginio, Caruso. All. Vertemati.

BRESCIA: Mitrou Long 9 (3-10, 1-6), Della Valle 18 (3-10, 1-1), Petrucelli 4 (2-7, 0-3), Eboua 3 (1-1, 0-1), Cobbins 14 (7-9); Gabriel 11 (1-2, 3-6), Moore 1 (0-2), Burns 6 (3-4, 0-2), Laquintana, Moss 6 (1-1, 2-2). Ne: Parrillo, Rodella.

All. Magro.

ARBITRI: Giovannetti, Paglialunga, Pepponi.

NOTE. Da 2: V 21-36, B 21-46. Da 3: V 7-26, B 6-21. Tl: V 12-20, B 12-18. Rimbalzi: V 44 (14 off., Egbunu 13), B 31 (9 off., Cobbins 6). Assist: V 16 (Gentile 7), B 17 (Mitrou-Long 9). Perse: V 17 (Gentile 7), B 8 (Moore, Mitrou-Long 2). Recuperate: V 3 (Amato 2), B 9 (Petrucelli 4). Usc. 5 falli: De Nicolao. F. tecnico: Magro (7.13). F. antisportivo: Gabriel (39.54). Spettatori: 1.596.