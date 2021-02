Basket, Germani a Trieste conquista una vittoria importante

(red.) Con il solito finale da batticuore, al quale i tifosi biancoblu si sono ormai abituati, la Germani conquista nei secondi finali un successo preziosissimo sul campo dell’Allianz Pallacanestro Trieste, con una partita solida e di carattere, superando 78-81 un’avversaria considerata in questo periodo tra le squadre più in forma del campionato di A1 di basket maschile.

La settima vittoria bresciana in campionato è arrivata al termine di una sfida contrassegnata da una forte intensità, da entrambe le parti, e da un generale equilibrio. Christian Burns, rientrato in campo dopo oltre un mese di assenza per l’infortunio alla mano, si distingue con la solita generosità e 21 punti, 9 rimbalzi e 3 assist. Bene anche Kalinoski autore di 16 punti, anche se ha dovuto abbandonare il campo nell’ultimo quarto a causa di un problema alla caviglia. Per il momento ancora poco più che spettatori i nuovi Willis e Wilson.

Dopo aver chiuso il primo quarto in vantaggio di cinque lunghezze (22-27), alla Germani Brescia si spegne momentaneamente la luce: Trieste prova a invertire le sorti del match e arriva a +10. Brescia, però, non ci sta e con 5′ di pura intensità riaggancia nuovamente gli avversari (41-40 al 20′).

La Germani inizia il secondo tempo con la stessa energia messa in campo all’avvio della gara: trascinata dal duo Kalinoski-Crawford, la squadra di coach Buscaglia prova a scappare, ma Trieste è dura a morire e conquista, di misura, anche del terzo quarto (61-58).

Costretta a rinunciare a Kalinoski, nell’ultimo periodo Brescia si lascia guidare da un super Burns e rimane in partita fino alla conclusione che le regala, con merito, la vittoria.

Allianz Trieste-Germani Brescia 78-81 (22-27, 41-40, 61-58)

Allianz Pallacanestro Trieste: Coronica ne, Upson 4 (1/3), Fernandez 11 (1/2, 2/5), Arnaldo (ne), Laquintana 8 (1/4, 2/3), Delia 4 (1/4), Henry 19 (7/7, 1/3), Cavaliero 6 (0/1, 2/4), Da Ros 2 (1/5), Doyle 11 (1/3, 3/7), Alviti 13 (3/6, 1/4). All: Dalmasson.

Germani Brescia: Vitali 7 (1/1, 1/4), Parrillo ne, Chery 7 (1/3, 1/3), Bortolani, Wilson 2 (1/1), Willis 2 (1/9, 0/1), Crawford 14 (4/4, 2/3), Burns 21 (7/10, 1/5), Kalinoski 16 (1/4, 4/8), Moss 4 (2/2, 0/2), Sacchetti 8 (1/4, 2/3), Ancellotti ne. All: Buscaglia

Arbitri: Sahin, Di Francesco e Capotorto

Note: Tiri da 2: Trieste 16/35 (46%), Brescia 19/39 (49%); Tiri da tre: Trieste 11/26 (42%), Brescia 11/30 (37%), Tiri liberi: Trieste 13/18 (72%), Brescia 10/12 (83%); Rimbalzi: Trieste 35 (26 RD, 9 RO), Brescia 42 (28 RD, 14 RO)