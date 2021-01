Impresa della Germani contro le stelle di Bologna: vittoria 89-90

(red.) La Virtus Bologna delle stelle si è dovuta piegare sabato sera sul proprio campo davanti alla Germani operaia che, senza timore reverenziale nonostante fosse priva di TJ Kline già in volo per Tel Aviv, non ha mollato un colpo e ha chiuso con una meritata vittoria. E’ stata di tutto rispetto la prova d’orgoglio, di compattezza e di concentrazione dei bresciani e, diciamolo, anche di classe in alcune circostanze.

Peraltro ci voleva una Germani molto attenta in difesa e lucida in attacco per mettere sotto in questa fase del campionato di serie A1 di basket maschile una Segafredo che, quando scendono in campo insieme le sue due superstar Belinelli e Teodosic – secondo noi sempre troppo protette dagli arbitri -, ha nelle mani una potenza di fuoco invidiabile. Anche se poi, quando deve giocare sull’altro lato del campo, la presenza dei due campioni non certo portati per la fase difensiva si fa sentire negativamente.

Coach Buscaglia ha usato ottimamente i suoi lunghi (e Ristic è stato determinante) e soprattutto ha trovato la splendida serata di grazia di Bortolani che ha mostrato cosa sarà in grado di fare quando avrà guadagnato esperienza e maturità. Bene anche tutti gli altri, a parte Crawford dal quale ci si deve aspettare molto di più e che ha fatto troppa fatica.

I due primi quarti sono stati palesemente di marca bresciana, anche se dopo l’entrata di Teodosic i bolognesi sono stati illuminati dalle giocate del campione serbo. Un dato di cronaca: gli arbitri hanno fischiato il primo fallo ai bolognesi dopo oltre sette minuti di gioco.

Nonostante tutto gli ospiti, con un secondo quarto strepitoso, sono riusciti ad arrivare al riposo lungo in vantaggio di 8 punti.

C’è stato l’inevitabile calo nel terzo quarto, quando i bolognesi hanno cominciato a usare le maniere forti in difesa e a inquadrare meglio il canestro in attacco. Dopo cinque minuti Brescia si trovava sotto di più di dieci punti e gli avversari sembravano aver orientato la gara in una direzione a loro favorevole, a quel punto è però venuta fuori una forza di carattere che contro altri avversari la Germani non aveva dimostrato .

Questo le ha consentito di mantenersi lucida e recuperare, rimettendosi in carreggiata all’inizio del quarto periodo e poi stando sempre lì, a mordere i garretti dei padroni di casa giocandosela su tutti i possessi finché a tre secondi dalla fine Brescia si è guadagnata con un tiro dalla media di Moss il punticino di vantaggio che le ha permesso di chiudere con una clamorosa vittoria 89-90, ancor più importante viste le assenze – Burns fuori da tempo e il neoarrivato Willis ancora in tribuna – e la differenza di budget e di talenti tra le due squadre.

Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia 89-90 (16-15, 40-48, 69-63)

Virtus Segafredo Bologna: Gamble 10 (5/6), Belinelli 23 (3/6, 3/10), Markovic 10 (2/3, 2/2), Ricci 4 (1/4, 0/2), Weems 7 (0/2, 1/4), Tessitori, Teodosic 17 (3/5, 3/8), Hunter 6 (3/4), Adams 2 (1/3, 0/2), Alibegovic 7 (2/4, 1/2), Deri (ne), Abass 3 (0/1, 1/2). All: Djordjevic.

Germani Brescia: Bertini (ne), Vitali 7 (2/4, 1/5), Parrillo 1, Chery 14 (0/2, 3/6), Bortolani 23 (4/5, 3/5), Ristic 21 (9/14), Crawford 5 (2/6, 0/2), Kalinoski 11 (1/2, 3/6), Moss 6 (1/4, 1/2), Sacchetti 2 (0/2, 0/1), Ancellotti. All: Buscaglia.

Arbitri: Lo Guzzo, Grigioni e Boninsegna

Note: Tiri da 2: Bologna 20/30 (53%), Brescia 19/39 (49%); Tiri da tre: Bologna 11/32 (34%), Brescia 11/27 (41%), Tiri liberi: Bologna 16/17 (94%), Brescia 19/22 (86%); Rimbalzi: Bologna 37 (26 RD, 11 RO), Brescia 36 (27 RD, 9 RO).