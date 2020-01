Basket, Brescia vince anche a Reggio Emilia. Finisce 81-87

(red.) GRISSIN BON REGGIO EMILIA-GERMANI BASKET BRESCIA 81-87 (22-24, 37-48, 58-66)

Grissin Bon Reggio Emilia: Johnson-Odom 15 (4/6, 1/5), Fontecchio 14 (2/4, 2/3), Pardon 4 (2/3), Candi 8 (3/5, 0/1), Poeta 2 (1/3), Vojvoda 10 (2/5, 2/4), Infante ne, Soviero ne, Owens 8 (4/4), Upshaw 13 (3/4, 2/4), Diouf ne, Mekel 7 (2/5, 1/3). All. Buscaglia.

Germani Basket Brescia: Zerini 12 (5/6, 0/1), Warner 3 (0/3, 1/1), Abass 16 (5/7, 2/5), Cain 10 (5/8), Vitali 10 (2/4, 0/2), Laquintana 8 (1/2, 2/4), Lansdowne 4 (0/3, 0/3), Veronesi ne, Guariglia ne, Moss 12 (3/3, 2/2), Sacchetti 12 (1/2, 3/7). All. Esposito.

Arbitri: Filippini, Grigioni e Capotorto.

Note: Tiri da 2 Reggio Emilia 23/39 (59%) – Brescia 22/38 (58%). Tiri da 3 Reggio Emilia 8/20 (40%) – Brescia 10/25 (40%). Tiri liberi Reggio Emilia 11/15 (73%) – Brescia 13/16 (81%). Rimbalzi Reggio Emilia 28 (21 RD, 7 RO) – Brescia 37 (25 RD, 12 RO).

Nuovo successo, sabato sera 11 gennaio, per la Germani Basket Brescia che passa sul parquet della Grissin Bon Reggio Emilia con il risultato di 87-81. Brescia comanda fin dalla metà del primo quarto e solo un po’ di rilassatezza e stanchezza per aver affrontato un’altra partita a ranghi ridotti non hanno permesso alla Leonessa di chiudere con un vantaggio superiore alla doppia cifra. E così per la Leonessa è arrivata la nona vittoria consecutiva tra campionato ed Eurocup, la sesta in serie A e la dodicesima complessiva nelle prime 18 giornate. Dopo un primo quarto caratterizzato da botte e risposte continue tra le due squadre (24-22 a favore degli ospiti), Brescia prende le misure agli avversari nella prima metà del secondo periodo, conquistando presto il vantaggio più ampio.

La difesa biancoblu funziona, quella emiliana lascia molti spazi ai giocatori di Esposito.E così al 20′ il vantaggio della Leonessa è in doppia cifra (48-37). Ma dopo l’intervallo un parziale di 7-0 riporta a contatto i padroni di casa, spinti dalle giocate di Johnson-Odom e Fontecchio. Con sei giocatori in doppia cifra (Abass il top scorer con 16 punti, poi Moss, Sacchetti e Zerini a 12, Cain e Vitali a 10) e con un Luca Vitali da 10 assist a referto, Brescia sembra chiudere la pratica dopo i primi 5′ dell’ultimo quarto. Ma nel finale Reggio Emilia arriva a -4 e poi a -1 con una tripla. Brescia chiude poi con i canestri di Abass e Vitali dalla lunetta per il successo finale.

“Siamo arrivati a questa partita in una situazione di stanchezza fisica e sapevamo che sarebbe stato complicato riuscire a mantenere una certa intensità. Tranne un paio di sbandate nel primo tempo e negli ultimi 3′, però, direi che la squadra ha dimostrato solidità e serenità nell’eseguire il piano partita, soprattutto offensivamente. Quando si inizia a vincere tante gare di fila – ha commentato coach Vincenzo Esposito a fine partita – è umano accontentarsi e adagiarsi, ma devo dire la squadra sta metabolizzando dei discorsi che vanno anche al di là delle questioni puramente tecniche e questo aiuta molto.

Ho visto tante cose positive, anche se non mi è piaciuto il modo di giocare le transizioni nei momenti in cui abbiamo dominato a rimbalzo. Avremmo dovuto muovere il pallone di più e gestire meglio le spaziature, invece ci siamo accontentati e abbiamo rischiato grosso alla fine. In ogni caso, sto avendo disponibilità da parte di tutti, anche dei più giovani: andiamo avanti così e godiamoci questa stagione, consapevoli che i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario”. Domani sera, martedì 14 gennaio, per la Leonessa è di nuovo il tempo di tornare sul parquet per la sfida a Venezia contro la Reyer nella seconda giornata di Eurocup della Top 16.