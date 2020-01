Basket, Germani buona la prima. Batte Patrasso nella Top 16 di Eurocup

(red.) GERMANI BRESCIA LEONESSA-PROMITEHAS PATRAS BC 63-57 (10-15, 26-18, 40-41)

Germani Brescia Leonessa: Zerini 4 (2/2, 0/1), Warner, Abass 19 (6/8, 2/5), Cain 12 (5/11), Vitali 14 (0/1, 4/6), Laquintana 4 (0/5, 1/3), Lansdowne 5 (1/7, 1/2), Naoni, Guariglia, Moss 2 (1/2, 0/2), Sacchetti 3 (0/3, 1/5). All. Esposito.

Promitheas Patras BC: Babb 6 (0/1, 2/6), Lypovyy 11 (2/6, 2/5), Agravanis 5 (1/4, 1/6), Mavrokefalidis 2 (0/1, 0/2), Kaselakis, Mantzaris 12 (2/4, 2/7), Katsivelis, Fieler 12 (3/4, 1/1), Robinson, Ellis 9 (3/4), Mantzoukas ne, Bazinas ne. All. Giatras.

Arbitri: Lottermoser, Nedovic e Ovinov.

Note: Tiri da 2 Brescia 15/39 (38%) – Patras 11/26 (42%). Tiri da 3 Brescia 9/24 (37%) – Patras 8/31 (25%). Tiri liberi Brescia 6/9 (66%) – Patras 11/20 (55%). Rimbalzi Brescia 37 (30 RD, 7 RO) – Patras 43 (32 RD, 11 RO).

La Germani Basket Brescia inizia nel migliore dei modi le Top 16 di Eurocup e ieri sera, martedì 7 gennaio, al PalaLeonessa ha sconfitto i greci del Patrasso con il punteggio di 63-57. Una gara complicata contro una squadra che è stata capace di tornare in partita dopo aver piazzato solo tre punti nel secondo parziale. Andata a -6 a pochi minuti dal termine della gara, Brescia è riuscita a risalire con un grande Abass che ha portato al primo successo nel girone. Dopo un primo quarto senza particolari spunti (10-15 al 10′), Brescia domina nel secondo periodo nel quale Patrasso segna soltanto 3 punti (peggiore prestazione in un periodo per una squadra nella storia dell’Eurocup). Così Brescia allunga fino all’intervallo.

Sulla scia delle giocate di Mantzaris (12 punti alla sirena finale, top scorer della sua squadra greca con Fieler), Patrasso risorge nel finale di terzo quarto non prima di aver raggiunto le 14 lunghezze di svantaggio. Brescia si blocca e lascia spazio alla rimonta degli avversari che al 30′ gestiscono un punto di vantaggio (40-41) e in avvio di ultimo periodo arrivano sul +6 (49-43). Una tripla di Laquintana risolleva i bresciani verso la cavalcata finale che vede Abass tra i protagonisti.

“È stata una gara dura, sapevamo che lo sarebbe stata per tante ragioni. Il nostro roster non è completo, preparare la partita in queste condizioni non è semplice. Ho chiesto ai miei ragazzi di provarci – ha commentato coach Vincenzo Esposito a fine partita – restare concentrati per 40′ e lottare insieme per tutta la partita. Anche se ci sono stati alti e bassi, lo sforzo è stato incredibile: non potevo chiedere di più ai miei giocatori”. Ora per la Leonessa è tempo di rituffarsi in campionato nell’anticipo serale di sabato 11 gennaio sul parquet di Reggio Emilia e poi martedì prossimo 14 gennaio, sempre in trasferta, contro la Reyer Venezia per la seconda giornata della Top 16 di Eurocup.