Basket, Germani batte Venezia. Alla Final 8 contro Fortitudo

(red.) GERMANI BASKET BRESCIA-UMANA REYER VENEZIA 70-64 (10-14, 25-32, 41-47)

Germani Basket Brescia: Zerini 3 (0/2, 1/2), Warner, Abass 22 (4/5, 2/9), Cain 6 (3/5), Vitali 12 (3/8, 2/2), Laquintana, Lansdowne 20 (3/8, 3/7), Guariglia, Moss 5 (2/3, 0/1), Sacchetti 2 (0/1). All. Esposito.

Umana Reyer Venezia: Casarin ne, Stone 2 (1/3, 0/2), Bramos 3 (0/1, 1/4), Tonut 10 (5/5, 0/1), Daye 9 (1/2, 2/3), De Nicolao 10 (2/4, 2/5), Filloy 3 (1/2, 0/4), Vidmar 4 (2/6), Chappell 12 (3/3, 2/6), Mazzola 3 (0/2, 1/3), Pellegrino ne, Watt 8 (4/6, 0/1). All. De Raffaele.

Arbitri: Begnis, Baldini e Morelli.

Note: Tiri da 2 Brescia 15/38 (39%) – Venezia 19/36 (53%). Tiri da 3 Brescia 8/22 (36%) – Venezia 8/29 (28%). Tiri liberi Brescia 16/19 (84%) – Venezia 2/3 (67%). Rimbalzi Brescia 32 (23 RD, 9 RO) – Venezia 46 (31 RD, 15 RO).

Costretta a rincorrere per tutta la partita, precipitata sul -10 a una manciata di minuti dal termine della gara, la Germani Basket Brescia sabato sera 4 gennaio al PalaLeonessa ha conquistato la sua undicesima vittoria in campionato contro l’Umana Reyer Venezia (foto dall’ufficio stampa della Germani Basket Brescia) e con il risultato di 70-64. Il terzo posto con cui Brescia chiude il girone di andata è un premio a una squadra che era anche in difficoltà per le rotazioni accorciate dall’assenza di Silins. E così è arrivata la settima vittoria consecutiva tra campionato ed Eurocup. La Reyer parte meglio in una partita in cui entrambe le squadre fanno fatica a mettere punti a referto.

Il punteggio del primo quarto (14-10) è lo specchio di una gara bloccata, in cui Brescia patisce l’assetto diverso rispetto alle ultime uscite, mentre l’Umana soffre la pesantezza dei punti in palio. Venezia tiene le redini della partita anche nel secondo quarto (32-25 il parziale al 20′), dominando la gara a rimbalzo. Alla sirena finale, infatti, i rimbalzi catturati dalla squadra di De Raffaele saranno 45, 15 in più di quelli presi dalla Germani. Un particolare che permette agli orogranata di fare gara di testa. Il terzo quarto (47-41 per gli ospiti) conferma il trend della partita, ma nell’ultimo periodo le cose si stravolgono. Brescia raggiunge la parità a quota 49, poi subisce un parziale di 10-0. Ma infine piazza un parziale di 14-0 che indirizza la partita nelle sue mani. Il finale è biancoblu. Grazie alle giocate di Abass (22 punti), Lansdowne (20) e Vitali (12) Brescia conquista il successo che sancisce il terzo posto aritmetico alla fine del girone d’andata.

“I nostri giocatori hanno una grande voglia di vincere e lo hanno dimostrato ancora una volta. La vittoria è arrivata grazie agli attributi dei giocatori, che hanno fatto uno sforzo enorme per restare a contatto con gli avversari e hanno speso ogni goccia di energia, conquistando il successo nonostante le rotazioni accorciate – ha commentato l’assistant coach della Leonessa Matteo Cotelli – Vincenzo Esposito chiede sempre di restare attaccati agli avversari nel punteggio, anche quando le cose non funzionano, perché le partite cambiano, la tensione aumenta e il ritmo della partita si può stravolgere.

Alla fine è ciò che è successo quando abbiamo fatto il parziale decisivo che ci ha permesso di vincere la gara. Il terzo posto alla fine del girone d’andata? È un risultato clamoroso, soprattutto in una stagione in cui il livello del campionato si è alzato”. Nel frattempo la Germani ieri, domenica, ha conosciuto l’avversaria che affronterà ai quarti di finale alla Final Eight dal 13 al 16 febbraio a Pesaro: si tratta della Fortitudo Bologna. Ma intanto domani, martedì 7 gennaio, tornerà già in campo al PalaLeonessa per la Top 16 di Eurocup contro Patrasso e sabato sera 11 gennaio l’anticipo contro Reggio Emilia in campionato.