Eurocup, Brescia batte Nanterre. Accesso storico alla Top 16

(red.) GERMANI BRESCIA LEONESSA-NANTERRE 85-78 (25-20, 39-41, 64-52)

Germani Brescia Leonessa: Zerini 2 (1/1, 0/1), Warner, Abass 18 (2/2, 2/5), Cain 11 (4/4), Vitali 8 (1/4 da tre), Laquintana 7 (3/4), Lansdowne 19 (3/3, 4/6), Dalcò ne, Silins, Guariglia ne, Moss 12 (2/4, 1/3), Sacchetti 8 (1/2, 2/4). All. Esposito.

Nanterre: Smith 9 (4/5), Ngouama 9 (0/2, 1/3), Bouquet, Da Silva ne, Cordinier 19 (3/12, 2/5), Chery 18 (4/7, 2/5), Moore 3 (1/4 da tre), Butterfield 12 (0/2, 4/8), Oliver, Pansa, Ndoye 8 (3/6). All. Donnadieu.

Arbitri: Panther, Petek e Halliko.

Note: Tiri da 2 Brescia 16/21 (76%) – Nanterre 14/39 (35%). Tiri da 3 Brescia 10/27 (37%) – Nanterre 10/26 (38%). Tiri liberi Brescia 23/30 (76%) – Nanterre 20/25 (80%). Rimbalzi Brescia 37 (33 RD, 4 RO) – Nanterre 33 (22 RD, 11 RO).

La Germani Basket Brescia scrive un’altra pagina della sua storia dopo aver superato la prima fase di Eurocup e approdando alla Top 16. Un obiettivo ambizioso che il club è riuscito a raggiungere al secondo anno della sua partecipazione alla competizione continentale. Al PalaLeonessa ieri sera, martedì 17 dicembre, ha battuto Nanterre nella gara decisiva (85-78) mettendosi alle spalle il club francese e il Cedevita Olimpija Ljubljana. Chiudendo il girone davanti a una tra Unics Kazan, Darussafaka e Badalona che giocheranno stasera, mercoledì 18. E con Brescia sono quattro le squadre italiane qualificate alla seconda fase di Eurocup.

La squadra francese, in ottima forma, ha lottato fino alla fine tenendo sotto scacco la Germani per due quarti e approfittando di un attacco biancoblu non fluido. Ma dopo l’intervallo lungo la Germani è rientrata con forza e al terzo quarto ha iniziato a distanziare gli avversari. E’ la fase di un ampio divario che i transalpini non riescono a colmare, anche se a pochi secondi dalla sirena finale si erano portati a -2. “Credo che questo traguardo sia motivo di incredibile orgoglio. Non si parla quasi mai di bugdet o roster, ma le squadre si costruiscono anche su questo: da parte nostra, quindi – ha commentato coach Vincenzo Esposito a fine partita – essere riusciti ad andare avanti in un girone con team ben più attrezzati di noi dimostra che non sempre quello che c’è su carta fa la differenza.

La differenza la fa chi va in campo e i nostri ragazzi hanno disputato un girone di Eurocup di altissimo livello. Sapevamo che non sarebbe stata una gara semplice perché Nanterre è una buona squadra e si è presentata a Brescia per vincere e sperare nella qualificazione alle Top 16. Abbiamo giocato un buon primo tempo, pur commettendo qualche errore, e nella seconda metà di gara abbiamo risolto i piccoli problemi che avevamo avuto nei primi 20′ di gara, approcciando la ripresa con molta aggressività, spingendo la partita nella nostra direzione e controllando il ritmo negli ultimi minuti.

Questa vittoria ci dà consapevolezza dei nostri mezzi: siamo consapevoli che qualche giornata storta può capitare, l’importante è la qualità della ripartenza”. La seconda fase di Eurocup comincerà il prossimo 8 gennaio con altri quattro gironi da quattro squadre e con le prime due che si qualificheranno. Brescia sicuramente si ritroverà nel girone una tra Bologna e Venezia e forse Trento, insieme ad altre squadre europee. Nel frattempo già si prepara la trasferta di domenica 22 dicembre contro la Virtus Roma.