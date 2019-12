Brava Germani, OriOra Pistoia battuta 86-74

(red.) La Germani Basket Brescia mette il settimo sigillo sul proprio campionato, conquistando la vittoria numero 7 nel proprio cammino ai danni della OriOra Pistoia, sconfitta al PalaLeonessa A2A con il punteggio di 86-74. Una gara in controllo, quella giocata dalla Leonessa, frutto di un ottimo approccio (+14 già nel primo quarto) e di un controllo pressoché totale della partita nei restanti 30′, anche a fronte di una Pistoia mai doma, capace di mostrare il suo ottimo stato di forma per tutta la durata del match.

Il 116-70 della valutazione finale sembra raccontare una partita diversa: così non è, perché Brescia doma gli avversari solo nei minuti finali (84-67 il massimo vantaggio per la formazione di casa), senza riuscire mai a prendere il largo. Poco importa, perché quello che contava veramente era mettere le mani sui due punti in palio e proseguire la navigazione a gonfie vele in campionato, nel quale ora la Germani osserverà il proprio turno di riposo.

GERMANI BASKET BRESCIA-ORIORA PISTOIA 86-74 (28-19, 48-39, 62-53)

Germani Basket Brescia: Zerini 3 (0/1, 1/2), Warner 2 (1/1, 0/1), Abass 13 (3/7, 1/2), Cain 12 (5/6), Vitali 16 (5/6, 2/2), Laquintana 6 (1/4, 0/2), Lansdowne 20 (7/8, 2/3), Dalcò, Silins 2 (1/2, 0/2), Guariglia, Moss 4 (2/3, 0/2), Sacchetti 8 (2/2 da tre). All: Esposito

OriOra Pistoia: Della Rosa 2 (1/1, 0/1), Mati ne, Petteway 13 (2/8, 2/9), D’Ercole 3 (0/1, 1/1), Quarisa ne, Salumu 21 (5/11, 2/3), Landi 3 (1/6 da tre), Dowdell 5 (1/4, 1/3), Johnson 21 (5/12, 2/4), Wheatle 6 (3/7, 0/1). All: Carrea

Arbitri: Filippini, Giovannetti e Morelli

Note: Tiri da 2: Brescia 25/39 (64%), Pistoia 17/44 (39%) | Tiri da 3: Brescia 8/18 (44%), Pistoia 9/28 (32%) | Tiri liberi: Brescia 12/15 (80%), Pistoia 13/15 (87%) | Rimbalzi: Brescia 41 (38 RD, 3 RO), Pistoia 34 (24 RD, 10 RO)