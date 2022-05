DL Racing riparte da leader a Franciacorta nel Porsche Club GT

Brescia. Al rientro dagli impegni nel Campionato Italiano GT a Monza e a Pergusa, la scuderia DL Racing riaccende i motori nel Porsche Club GT, il cui secondo appuntamento stagionale è in programma sul circuito del Porsche Experience Center Franciacorta nel weekend del 29 maggio.

Una tappa tutta speciale e dedicata alla passione più pura per il marchio tedesco quella che il monomarca nazionale ha organizzato nel nuovo e prestigioso impianto che sorge nel Bresciano, dove Diego Locanto torna in azione da leader della categoria DSW 991 Cup. Il driver di origini siciliane ha infatti dominato la prima tappa del Porsche Club GT 2022 disputata a inizio aprile al Mugello, dove il portacolori della DL Racing ha riportato tre vittorie e il giro più veloce del weekend in assoluto.

Locanto si ripresenta al via con la 911 GT3 Cup del Centro Porsche Latina gestita in pista dal team Krypton Motorsport, la squadra bresciana diretta da Stefano Pezzucchi che dunque è chiamata a un ulteriore prova di vertice proprio sul tracciato di casa. Lo stesso Pezzucchi sarà anche uno dei rivali più preparati per il capoclassifica in quella che è considerata la classe regina del Porsche Club GT, serie nella quale Locanto è campione in carica della categoria Goodyear GT3 RS, riservata alle Porsche stradali, e ora è appunto impegnato nella scalata tra le 911 da corsa.

Lo stesso Locanto dichiara in vista delle tre gare in programma domenica al PEC Franciacorta: «Competere al Porsche Experience Center ha senza dubbio un sapore particolare, molto legato alle emozioni. Il cuore batterà forte visto il contesto che ci ospiterà, anche se l’obiettivo principale resta sempre quello di far andare più forte possibile la nostra macchina. Siamo fiduciosi, sappiamo che la concorrenza è di alto livello e questo ci dà ulteriore carica. Oltre che assai diverso dal Mugello, il circuito bresciano rappresenta una sfida molto tecnica. La chiave sarà trovare la messa a punto ottimale per poter attaccare con precisione nel frangente che ci vedrà impegnati a segnare il giro più veloce».