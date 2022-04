Brescia, Bonera Group inaugura lo showroom Mv Agusta

Brescia. È stato inaugurato mercoledì 20 aprile, in via Zammarchi 3 a Brescia, il nuovo showroom MV AGUSTA BONERA BRESCIA, nuovo spazio in cui Bonera Group arricchisce la propria proposta con le iconiche moto della nota casa varesina, che concentra tutto il suo impegno su velocità, prestazioni e perfezione ingegneristica senza compromessi, abbinate al design più accattivante.

Testimonial d’eccezione Giacomo Agostini, 15 volte Campione del mondo (il pilota più titolato nella storia del Motomondiale), grazie proprio al quale MV Agusta ha conquistato titoli a ripetizione. Il leggendario campione bresciano è stato affiancato con il telecronista sportivo Giovanni Di Pillo.

Al taglio del nastro sono intervenuti il titolare di Bonera Group, Francesco Bonera; Mauro Ferrari, Amministratore delegato Pallacanestro Brescia, con cui Bonera Group intrattiene da anni una solida partnership, e Filippo Bassoli, Global Marketing Director MV Agusta. L’evento è proseguito con una bella serata animata da Dj Set by Toky di Virgin Radio.

“Come Gruppo Bonera – ha dichiarto Francesco Bonera – seguiamo da sempre una filosofia che ci spinge a crescere ed innovarci continuamente. Siamo una delle realtà più vecchie del settore automotive retail, a livello regionale e nazionale, per i marchi Mercedes-Benz, Smart, Mercedes-AMG, BMW, MINI, BMW Motorrad, Toyota e Lexus, e abbiamo conquistato nel tempo un ruolo da protagonisti nel nostro settore merceologico. È grazie ad investimenti mirati e ad uno sguardo rivolto al futuro che oggi espandiamo ulteriormente il nostro portafoglio marchi con MV Agusta: un brand d’eccellenza che progetta, sviluppa e produce motociclette dal design iconico e dalle prestazioni eccezionali, grazie all’impiego di materiali e della tecnologia ingegneristica più avanzati”.

“MV Agusta Brescia – ha affermato dal canto suo Filippo Bassoli – è un nuovo tassello della nostra rete commerciale. Questo showroom diventerà un importante punto di riferimento per i molti possessori di MV Agusta nell’area di Brescia. Il Gruppo Bonera, presente sul territorio e riconosciuto per la sua esperienza pluridecennale nella commercializzazione di marchi premium, sarà un ottimo partner per MV Agusta. Questa apertura fa parte del nostro piano di sviluppo orientato ad offrire un punto di riferimento per i nostri clienti, la quotidiana soddisfazione e l’immersione nel brand supportati da persone competenti”. “L’acquisizione di un marchio prestigioso quale MV Agusta – è il commento di Mauro Ferrari – certifica la volontà del Gruppo Bonera di avanzare verso il futuro con slancio e lungimiranza. L’incessante motivazione a rinnovarsi, unita alla conduzione di operazioni specifiche nel proprio campo di business, è una delle spinte propulsive che rendono il Gruppo una realtà di elevato spessore. Puntare all’evoluzione delle attività aziendali ed allargare i propri orizzonti è il primo passo per crescere nella giusta direzione: il Gruppo Bonera ha colto e sedimentato questa intuizione e, oggi, l’acquisizione di un altro ambizioso brand ne rappresenta la più concreta testimonianza. Alla luce di un successo di tale portata, Pallacanestro Brescia è ancor più orgogliosa di condividere il cammino al fianco di un partner come il Gruppo Bonera, con cui è in vita una collaborazione sana e duratura. Le nostre sincere congratulazioni sono dunque rivolte a Francesco Bonera, coadiuvato da tutto lo staff e dall’intera azienda, per questo prestigioso traguardo”.

MV AGUSTA Nata dalla passione del conte Agusta per gli aeromobili, l’azienda deve la prima parte del suo nome, MV (Meccanica Verghera), alla posizione del suo primo stabilimento, destinato alla produzione di aerei e collocato vicino all’attuale aeroporto di Malpensa, a Verghera. Uno spirito pionieristico che ispira ancora oggi il lavoro dell’azienda, fedele ad una cultura di artigianalità, innovazione e dedizione totale all’eccellenza. Ogni moto è realizzata e assemblata a mano da tecnici esperti e appassionati. La mission di MV Agusta è progettare, sviluppare, e costruire le moto più avanzate al mondo, con design iconici, performance ai massimi livelli e con i componenti e le tecnologie esistenti più avanzati.