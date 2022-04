Squadra Corse Angelo Caffi pronta al debutto nella Bmw M2 CS Racing

Brescia. Squadra Corse Angelo Caffi affiancata dalla concessionaria Tullo Pezzo, pronta al debutto stagionale nella BMW M2 CS Racing Cup Italy, di cui il primo, dei sei appuntamenti stagionali sarà il prossimo week end, dal 22 al 24 aprile, all’Autodromo Nazionale di Monza, con entrambe le gare in diretta su Sky Sport.

La vettura della Concessionaria Tullo Pezzo, nella versione 2022 è curata dalla Dyamond Racing, che ne ha appena completato l’aggiornamento ed il giovane milanese Jody Vullo, è pronto a tornare nella serie che lo ha già visto protagonista nel 2021 a Vallelunga ed al Mugello. Sulla pista romana il determinato ed aggressivo driver ha guadagnato dei punti salendo sul podio, con una perfetta dimostrazione delle sue capacità.

Il monomarca BMW esalta le doti di guida dei piloti che si confrontano su auto uguali, ma certamente generose di potenza e velocità, grazie al motore a sei cilindri da quasi 3000 cc, equipaggiato con un cambio a 7 rapporti. Un vettura potente e sicura che permette di sfoggiare le qualità di guida in serenità, per la quale le strategie dei team sono importanti.

-“Siamo pronti ad una nuova stagione nella serie BMW, sempre con Tullo Pezzo al nostro fianco, che abbiamo apprezzato per le caratteristiche che esaltano la guida e fanno emergere le capacità di gestione di un intero team – afferma Alex Caffi – la partnership con Dyamond Racing nasce dalla condivisione di obiettivi comuni e dalla reciproca garanzia di esperienza e capacità gestionale. E’ importante capitalizzare l’esperienza già guadagnata sul campo”-.

Il week end brianzolo si aprirà venerdì 22 aprile con due turni di prove libere da 30 minuti ciascuno sui 5.793 metri del tempio della velocità, sabato 23 aprile alle 10.30, il primo turno di qualifiche da 15 minuti per delineare la griglia di partenza di gara 1, in programma alle 17.05 in diretta Sky e della durata di 30’ più un giro. Domenica alle 9 la serie monomarca aprirà la giornata alle 9 con i 15 minuti di qualifica per la griglia di gara 2 che sarà alle 13, sempre in diretta TV.