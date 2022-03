Al “Camunia Rally” prove speciali a porte chiuse

Il “Camunia Rally” che verrà disputato sabato 26 e domenica 27 marzo sulle strade delle alte valli bresciane (con partenza e arrivo a Breno) lungo un percorso suddiviso in settori in ciascuno dei quali, di norma, sono compresi tratti di regolarità su strade aperte alla circolazione stradale, dove è obbligatorio il rispetto delle norme del Codice Stradale, e prove speciali a velocità libera su tratti chiusi al traffico.

La Questura di Brescia, ricorda che le Prove Speciali sono tratti di percorso obbligatoriamente chiusi al traffico, da percorrersi a velocità cronometrata e che per tale settore, trattasi di manifestazione a “porte chiuse” dove è vietata la presenza di pubblico, in ragione della mancanza di strutture idonee a contenerlo.