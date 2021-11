1000 Miglia srl, al timone della società dell’Automobile Club Beatrice Saottini

(red.) Il Presidente dell’Automobile Club di Brescia, cav. Aldo Bonomi, ha ufficializzato il nuovo Consiglio di Amministrazione di 1000 Miglia Srl che fa così il suo debutto con la presentazione della 1000 Miglia 2022 e di tutti i futuri eventi della Freccia Rossa in calendario fino al prossimo Giugno.

Al timone della Srl, società interamente partecipata dall’Automobile Club di Brescia, è stata chiamata Beatrice Saottini che succede a Franco Gussalli Beretta, oggi al comando di Confindustria Brescia. A fianco di Beatrice Saottini sono stati confermati Alberto Piantoni, anche in qualità di Amministratore Delegato della società in house, Maurizio Arrivabene, Matteo Marzotto e Alice Mangiavini.

1000 Miglia e 1000 Miglia Green Finita l’attesa per i primi dettagli della 1000 Miglia 2022: l’edizione numero 40 della rievocazione della corsa storica, che coincide con la decima 1000 Miglia organizzata da 1000 Miglia Srl, tornerà ad attraversare l’Italia in senso orario e, con partenza e arrivo da Brescia, incontrerà nell’ordine Cervia-Milano Marittima, Roma e Parma. Tappa 1 – Mercoledì 15 Giugno Dopo la partenza da Brescia le auto si dirigeranno verso il Lago di Garda, prima Salò poi Desenzano del Garda e Sirmione da dove sfileranno attraversando il Parco Giardino Sigurtà, Mantova e Ferrara e raggiungere Cervia-Milano Marittima per la fine della prima giornata. Tappa 2 – Giovedì 16 Giugno

Dalla località sulla costa adriatica, il percorso prevede una deviazione verso Forlì, la salita verso San Marino, la discesa verso l’interno fino a Passignano sul Trasimeno, in passaggio a Norcia per concludere la tappa con la passerella romana di Via Veneto. Tappa 3 – Venerdì 17 Giugno La tappa più lunga della Corsa, dopo la partenza da Roma vedrà le vetture risalire verso Ronciglione, poi Siena da dove, via Pontedera, si viaggerà in direzione Viareggio e si raggiungerà Parma per decretare chiusa la terza giornata. Tappa 4 – Sabato 18 Giugno L’ultima giornata impegnerà subito le vetture con una serie di prove nel circuito di Varano de’ Melegari, per transitare poi da Salsomaggiore Terme, Stradella, Pavia e raggiungere l’Autodromo di Monza dove, in collaborazione con MIMO Milano Monza Motor Show, gli equipaggi metteranno alla prova la loro abilità con i crono metri e pressostati sulla pista che celebra nel 2022 il centenario dell’Autodromo sede del Gran Premio d’Italia di Formula 1. Prima di giungere al traguardo di Brescia, le auto in gara saluteranno Bergamo in un simbolico anticipo del gemellaggio che vedrà le due città unite nel progetto Brescia – Bergamo Capitale Italiana della Cultura 2023. Le iscrizioni alla 1000 Miglia 2022 apriranno domani, 4 Novembre e si chiuderanno il prossimo 14 Gennaio. In contemporanea, per continuare a porre l’attenzione sul tema della mobilità so- stenibile e sui cambi di paradigma dell’industria 4.0, si svolgerà la 1000 Miglia Green. Una sfida per le vetture ad alimentazione alternativa che, per il terzo anno consecutivo, dovranno percorrere l’intero tracciato della gara riservata alle auto storiche.

Coppa delle Alpi by 1000 Miglia La seconda edizione della competizione invernale di regolarità per auto storiche che si snoda tra le località alpine di Italia, Austria e Svizzera si svolgerà dal 9 al 12 Marzo, diventando così la prima gara valida per il Campionato Italiano Grandi Eventi 2022. Un percorso lungo i confini di tre Nazioni, che permetterà di ammirare alcune dei Siti riconosciuti Patrimonio dell’Unesco. Tappa 1 – Mercoledì 9 Marzo Partenza e arrivo a Brescia per la prima giornata di gara: la competizione prenderà il via nella serata di mercoledì 9 Marzo attraversando i territori delle montagne bresciane e un insolito percorso lungo il lago d’Iseo. Tappa 2 – Giovedì 10 Marzo Il secondo giorno, dopo il via dalla Città della 1000 Miglia, le vetture costeggeranno il lago di Garda occidentale per dirigersi verso il Parco Naturale dell’Adamello- Brenta, patrimonio Unesco caratterizzato da 48 laghi e dal ghiacciaio dell’Adamello, uno dei più estesi d’Europa. Successivamente le automobili risaliranno la Val di None, attraverso la Val di Sole, arriveranno al Passo del Tonale, per proseguire in direzione del Passo dell’Aprica alla volta di Bormio, sede delle Olimpi adi Invernali 2026 e località di arrivo della seconda tappa. Tappa 3 – Venerdì 11 Marzo La terza tappa sarà caratterizzata dalle bellezze dei territori di Svizzera e Austria. Nella mattinata le auto, valicando il Passo del Bernina, giungeranno a St. Moritz, che in passato ha ospitato due edizioni dei Giochi Olimpici invernali, percorreranno la Val Müstair fino al Passo Resia per proseguire oltre il confine austriaco da cui procederanno in direzione Seefeld in Tirol e concludere la terza tappa. Tappa 4 – Sabato 12 Marzo Gli equipaggi partiranno verso il Passo del Brennero e il confine Italiano per attraversare poi la Val Pusteria e giungere alle pendici delle Dolomiti, dal 2009 patrimonio mondiale dell’umanità, dove si cimenteranno nelle ultime prove sportive prima di raggiungere il traguardo a Bressanone, città in cui si concluderà la gara e dove si svolgerà la cerimonia di premiazione.

Le iscrizioni alla Seconda edizione della Coppa delle Alpi apriranno domani, 4 Novembre, e si chiuderanno il prossimo 4 Febbraio.

1000 Miglia Experience UAE – JUBILEE EDITION

La 1000 Miglia Experience UAE Jubilee Edition si svolgerà in cinque giorni, dal 18 al 22 Febbraio 2022, in concomitanza con il 50esimo anniversario degli Emirati Arabi Uniti e di Expo 2020. Un evento esclusivo accessibile a soli cento proprietari di selezionate auto storiche e moderne Supercar che, con partenza da Dubai e arri vo ad Abu Dhabi, attraverseranno tutti e sette gli Emirati percorrendo 1.600 km tra il deserto di Sharjah, le maestose montagne di Khor Fakkan e le riserve di mangrovie che caratterizzano Kalba.

Sorrento Roads by 1000 Miglia

Sorrento Roads by 1000 Miglia, ovvero il mondo della Freccia Rossa nei territori che non possono essere inseriti nel percorso della gara di regolarità storica: tre giorni nello scenario senza eguali del Golfo di Sorrento per apprezzare appieno le eccellenze gastronomiche, territoriali e culturali di una tra le destinazioni più ambite dai turisti di tutto il mondo.

Nell’arco delle giornate, infatti, esperienze esclusive in scorci che solamente la Costiera Amalfitana può offrire si alterneranno ai momenti dedicati alle attività sportive.

Sabato 9 nel centro di Sorrento si svolgerà una competizione di regolarità a elimi nazione diretta, formato uno contro uno, e successivamente verrà premiata l’auto che avrà incontrato il maggiore gradimento della giuria popolare.