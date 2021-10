Porsche Carrera Cup Italia fa tappa a Monza: Cerqui vede il titolo

(red.) La Porsche Carrera Cup Italia è giunta ai titoli di coda: sarà l’Autodromo Nazionale di Monza il circuito che decreterà il vincitore dell’edizione 2021. Dal 29 al 31 ottobre, i piloti della manifestazione si sfideranno sul tracciato brianzolo in due gare che si preannunciano ricche di colpi di scena. Dopo la tappa di Franciacorta è Alberto Cerqui, Official Driver bresciano del team Q8 Hi Perform, ad occupare la testa della graduatoria con 173 punti: la classifica, però, è cortissima con 6 piloti racchiusi in soli 35 punti. “L’obiettivo è rimanere in testa alla classifica e conquistare così la vittoria finale – afferma Alberto Cerqui – Sappiamo che sarà un’impresa molto difficile perché i miei avversari sono dietro l’angolo e può succedere ancora di tutto, visto il notevole traffico in vetta alla classifica: dobbiamo rimanere concentrati e, soprattutto, limitare al minimo gli errori. Sarà fondamentale fare un’ottima qualifica e conquistare un bel piazzamento in griglia di partenza: serviranno velocità e destrezza, ma, allo stesso tempo, anche attenzione e precisione dall’inizio alla fine”. Il regolamento della competizione prevede che la classifica finale sarà stilata sommando i punteggi degli 11 risultati migliori della stagione permettendo ai piloti di scartare il loro peggior risultato. Un particolare rilevante visto che Cerqui potrà così scartare lo 0 ottenuto nel Round 5 a Imola senza compromettere la classifica finale.

È altissima la concentrazione all’interno del team Q8 Hi Perform che intravede la bandiera a scacchi sul rettilineo finale. “Saranno i dettagli a fare la differenza in quest’ultima e decisiva tappa – afferma Gherardo Bisi, direttore marketing di Kuwait Petroleum Italia – Sapevamo che Monza sarebbe stata la tappa decisiva. E’ stata una competizione molto equilibrata fin dall’inizio. Siamo stati costanti per tutto il campionato e adesso arriviamo primi al finale di stagione”. Occhi puntati, quindi, sull’Autodromo Nazionale di Monza dove questo fine settimana (29-31 ottobre) verrà decretato il campione della Porsche Carrera Cup Italia 2021.