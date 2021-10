Lonati Caffi Reparto Corse, anche Piero Longhi nella ESTC-Series

(red.) Lonati Caffi Reparto Corse ha alzato il tiro per l’appuntamento romano di Vallelunga della ESTC-Series, dove ha affidato la Tesla Model 3 a Piero Longhi.

Il campione Italiano Rally, protagonista in ogni serie, che ha brillato anche nel mondiale e poi è passato alla precisione della guida in pista, sarà il riferimento all’Autodromo Piero Taruffi, impegnato sulla tesla Model 3 della scuderia bresciana affidata alla Lema Racing.

Il fine settimana dal 29 al 31 ottobre sarà ad alta spettacolarità sul tracciato romano, quando i riflettori si accenderanno per la serie animata dalle super car Tesla completamente a propulsione elettrica ed anche per le muscolose vetture della Nascar Whelen Euro Serie nell’American Festival Of Rome.

Il progetto pianificato dall’imprenditore Riccardo Lonati e dal driver monegasco già F.1 Alex Caffi, progredisce ed i risultati arrivano concreti, come dimostrato dai precedenti appuntamenti dove la vettura è sempre stata sotto i riflettori e nella top five di gara.

“Il progetto brilla di luce propria come avevamo previsto guardando come sempre molto avanti – ha sottolineato Riccardo Lonati – è già tempo di conferme, prima delle quali è l’impegno di un pilota che conosce ogni tipo di competizione e che come noi è un sostenitore della propulsione elettrica. Diamo sempre una ulteriore scossa a tutto il nostro lavoro”-.

“Avere in squadra Piero Longhi facilita certamente il lavoro sotto ogni aspetto – ha affermato Alex Caffi – l’esperienza di un pilota sempre vincente e poliedrico, che soprattutto è un sostenitore convinto dell’elettrico anche nel racing, sarà certamente un valore aggiunto e ci permetterà di arricchire il nostro capitale di dati e riscontri”-.

“Dal 2012 sono completamente passato all’elettrico, non potevo lasciarmi scappare questa occasione che mi ha offerto il team Lonati/Caffi Reparto Corse, inoltre mi entusiasma competere nella serie organizzata da Luca Panizzi – ha dichiarato Piero Longhi – sono appassionato da sempre di tecnologia e l’innovazione mi attrae sempre, soprattutto se applicata al racing. Non so come andrò, difficile dirlo perché devo rendermi conto dell’alto potenziale dell’auto e del contesto agonistico. Sicuramente il motore va forte ed è generoso, si tratterà di capire il set up e renderlo efficace. Ogni occasione per gareggiare mi esalta, ma questa con l’innovativa vettura lo fa in modo particolare. Ammiro molto il progetto della squadra, sono contento di farne parte”-

Il week end romano si aprirà venerdì 29 ottobre con tre sessioni di prove libere alle 9.35,13.05 e 16.10; sabato 30 Superpole con prove alle 9.00 e qualifiche alle 11.05, gara di qualificazione alle 12.50 gara 1 sulla lunghezza dei 6 giri. Domenica 31 ottobre altra giornata di gara dalle 8.45 con le prove di Superpole, qualifica alle 11.20, qualificazione alla gara alle 13.10 e gara 2 15.40 sempre sulla lunghezza di 6 giri. Le gare in diretta streaming e TV.

Calendario E-STC Series: Test 18 luglio Imola (BO) – 12 settembre Varano (PR) – 17 ottobre Adria (RO) – 31 ottobre Vallelunga (RM) (con Nascar) – 14 novembre Misano (RN) – 21 novembre Imola (BO).