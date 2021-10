Squadra Corse Angelo Caffi, Matteo Pedrali pronto al trionfo in Valdenza

(red.) Matteo Pedrali, driver seguito da Squadra Corse Angelo Caffi, si prepara ad aggiungere un altro trionfo a quelli già ottenuti. Il pilota bresciano reduce da numerose soddisfazioni è pronto alla sfida della decima e ultima tappa del Campionato Italiano Velocità Terra che si terrà la prossima domenica 24 ottobre allo Sport Park Valdenza.

Il primo traguardo straordinario è arrivato per il pilota bresciano a due gare dalla conclusione dello spettacolare campionato 2021 con la vittoria del titolo tricolore nella categoria driver A 1.3cc e adesso la sfida resta accesissima per la corsa al titolo nella classifica assoluta di categoria.

Quello di Matteo Pedrali è stato un campionato eccellente nella serie appassionante della velocità su terra; il driver, al volante dell’estrema Fiat Ritmo 1.3cc seguita dalla Pedro Racing Team, ha conquistato il podio in ciascuna delle gare a cui ha preso parte. Un curriculum al Campionato Italiano Velocità Terra 2021 fatto da ben 5 primi posti e 2 seconde posizioni su sette gare corse.

I presupposti per il driver seguito dalla scuderia Squadra Corse Angelo Caffi sembrano più che ottimali in prospettiva dell’ultima sfida allo Sport Park emiliano di San Polo d’Enza. Primo in classifica driver 1.3cc con 9 punti di vantaggio sul secondo, il pilota bresciano ha non poche possibilità di portare a casa anche il titolo nella categoria assoluta.

“Mi auguro che tutto vada per il verso giusto – ha rivelato Matteo Pedrali a pochi giorni dalla gara decisiva – perché vincere categoria e assoluta nell’anno del debutto in questa specialità mi farebbe davvero felice”.