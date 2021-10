 Raptor Engineering, in Franciacorta terza con Marco Cassarà

(red.) Raptor Engineering si giocherà il titolo 2021 della Michelin Cup nel gran finale della Porsche Carrera Cup Italia a Monza il 29-31 ottobre. Lo scorso weekend il team modenese ha ottenuto un sesto e un terzo posto sul podio con Marco Cassarà al nuovo Porsche Experience Center Franciacorta, riuscendo a conservare la leadership della categoria, anche se per soli 2 punti sugli inseguitori, e limitando i danni dopo un avvio di gara 1 davvero complicato. La squadra ha lavorato senza sosta nella settimana precedente per ripristinare la 911 GT3 Cup targata Centro Porsche Catania incidentata a Vallelunga, ripresentandola in perfette condizioni sul circuito bresciano già nelle libere di venerdì scorso.

Al PEC Franciacorta, nell’ambito del Porsche Festival, per la prima volta in assoluto i piloti della Michelin Cup sono stati poi protagonisti di un programma riservato con qualifiche e gare a loro dedicate in esclusiva. Nelle prove ufficiali Cassarà ha ottenuto il terzo miglior tempo a meno di un decimo dalla prima fila. Dopo un ottimo avvio di gara 1, però, il pilota romano, in quel momento secondo, si è girato in una chicane ritrovandosi in ultima posizione. Da lì, mostrando piena competitività, ha inaugurato una rimonta che lo ha portato fino al sesto posto, l’ultimo valido per i punti. In gara 2, scattando dalla sesta posizione, Cassarà ha continuato ad attaccare e malgrado un altro “brivido” è riuscito a concludere la corsa in terza po