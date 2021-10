Fenici brinda con due vittorie alla Carrera Cup di Franciacorta

(red.) Francesco Maria Fenici ha dominato il weekend della Michelin Cup nella Carrera Cup Italia disputato al nuovo Porsche Experience Center Franciacorta. Al volante della 911 GT3 Cup del team AB Racing – Centri Porsche di Roma, il pilota laziale, scattato in prima fila dopo delle ottime qualifiche, ha vinto gara 1 sabato e si è ripetuto domenica in gara 2, in questo secondo caso dalla pole position. La spettacolare doppietta sul circuito bresciano segue la vittoria in gara 2 colta in casa a Vallelunga a metà settembre e per l’alfiere della FF Motorsport sono ora tre i successi consecutivi alla sua prima stagione nell’agguerrito monomarca di Porsche Italia e con una vettura così professionale e potente (500 cavalli).

Inoltre, al PEC Franciacorta andava in scena anche il Porsche Festival, il contesto più atteso da migliaia di appassionati del marchio tedesco presenti all’evento, che nell’occasione speciale ha previsto due gare esclusivamente dedicate ai protagonisti della Michelin Cup. Oltre a prendersi il centro della scena, il driver testimonial di “Autosprint” e “Auto” è ora salito in terza posizione nella classifica della categoria, pronto alla nuova, grande sfida di Monza, che concluderà il campionato il 29-31 ottobre.