Carrera Cup, Fenici in cerca di “bollicine” in Franciacorta

(red.) Per Francesco Maria Fenici lo speciale contesto del Porsche Festival e il nuovo Porsche Experience Center Franciacorta saranno il palcoscenico del quinto e penultimo round della Carrera Cup Italia dall’1 al 3 ottobre. Sarà un appuntamento “de luxe” per il monomarca tricolore, che nell’occasione sdoppierà le griglie delle due categorie in lizza permettendo lo svolgimento separato fra gara “Pro” e gara Michelin Cup. Un’occasione ghiotta per il pilota laziale della FF Motorsport, che punta a ben figurare al volante della 911 GT3 Cup da quasi 500 cavalli del team AB Racing “targata” Centri Porsche di Roma dopo la prima vittoria ottenuta proprio in Michelin Cup due domeniche fa sul circuito di casa all’Autodromo di Valleunga.

Nell’arco di quattro weekend, dunque, il driver testimonial di “Autosprint” e “Auto” è riuscito a conquistare il massimo risultato messo nel mirino in questa stagione d’esordio nell’agguerrita serie di Porsche Italia, che vanta 35 iscritti e che sulla pista del PES Franciacorta, a Castrezzato, lo rivedrà protagonista nelle due corse dedicate alla Michelin Cup: sabato gara 1 alle 13.00 e domenica gara 2 alle 9.15. Entrambe sulla distanza di 28 minuti + 1 giro, saranno trasmesse in diretta streaming e in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it e sulla relativa pagina Facebook.