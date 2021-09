Fine settimana a tutto gas per la Squadra Corse Angelo Caffi

(red.) Fine settimana su tre fronti per la Squadra Corse Angelo Caffi, impegnata all’ACI racing Week End di Imola, in casa al Rally 1000 Miglia e nel Campionato Italiano Velocità Montagna in provincia di Belluno alla 38^ Pedavena – Croce D’Aune.

Sul circuito intitolato ad Enzo e Dino Ferrari Sarà lo stesso Alex Caffi a rappresentare il sodalizio bresciano, sarà al via del BMW M2 CS Racing Cup Italy. Il driver monegasco già F.1 svolgerà un test in gara sulla vettura curata dal Team Pinetti Motorsport nella sempre più apprezzata serie nata nel 2021 e di cui Squadra Corse angelo Caffi è stata la prima protagonista.

La scuderia bresciana in primo piano anche nel MINI Challenge con il giovane pugliese Andrea Palazzo, reduce da un successo in salita nella racing Start Plus Cup, nella gara di casa a Fasano domenica scorsa. Palazzo ha mostrato un rapido adattamento alla pista dove sa sempre porsi al centro della scena con la MINI curata da AC Racing.

“Pista, rally e salita sono i tre fronti dove il nostro sodalizio è impegnato nel prossimo fine settimana e sono tutti appuntamenti di Campionato Italiano – ha commentato la presidente del team Benedetta Caffi Marelli – otto piloti di primo piano che affianchiamo con grande entusiasmo e dai quali arriva tanta motivazione”.