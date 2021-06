In ottobre la 500 Miglia Touring, sono aperte le iscrizioni

(red.) Sono aperte le iscrizioni alla XXIII^ edizione della 500 Miglia Touring, evento “non competitivo” sportivo-culturale riservato agli appassionati di veicoli d’epoca e super car in programma l’1, 2, 3 ottobre 2021 che si svilupperà tra Lombardia, Emilia, Liguria, Piemonte, toccando Alessandria, Vercelli, Stresa, Monza, Milano.

Anche quest’anno la 500 Miglia Touring conferma la sua vocazione fatta di motori, enogastronomia e spettacolarità dei paesaggi grazie ad un percorso entusiasmante e variegato. La manifestazione infatti non è una gara e vuole offrire agli appassionati un modo per scoprire le bellezze dell’Italia e degustare i piatti tipici che il territorio offre.

Quest’anno inoltre gli organizzatori hanno aggiunto un’iniziativa lodevole “Facciamoci del Bene” promossa dall’Associazione Terre Vere. La scheda di iscrizione si può stampare dal sito www.500miglia.net.

Coloro che si iscriveranno entro il 31 luglio 2021 avranno uno sconto del 10% (15% per i correntisti Unicredit), le iscrizioni si possono chiudere anche prima, una volta raggiunti i 100 equipaggi. Per informazioni è possibile contattare il telefono 0303580187 o visitare il sito www.500miglia.net oppure scrivere a info@500miglia.net