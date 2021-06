Antares Vision partner tecnologico di 1000 Miglia anche nel 2021

(red.) Si rinnova la partnership tra 1000 Miglia e Antares Vision Group. Anche quest’anno, infatti, la “Freccia Rossa” potrà svolgersi all’insegna della massima sicurezza grazie al know-how tecnologico della multinazionale italiana, leader a livello internazionale nel settore farmaceutico per le soluzioni hardware e software di Track & Trace (anticontraffazione e trasparenza della supply chain) e tra i principali player nei sistemi di ispezione (controllo di qualità) e nella gestione intelligente dei dati (efficienza della produzione e digitalizzazione completa della supply chain, dalle materie prime al consumatore finale). Antares Vision Group, infatti, sarà nuovamente “Technology Partner” della “Corsa più bella del Mondo” con “Track My Health”, il portale intelligente che automatizza e certifica gli ingressi negli spazi pubblici. Composto da una struttura portale per l’ingresso, integrato con applicativi software, tra cui termoscanner e controlli biometrici automatici, è stato sviluppato in collaborazione con Vigilate, società bresciana specializzata nella realizzazione di prodotti tecnologici e software di analisi delle immagini. Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 2.500 persone controllate ogni giorno dal sistema, anche l’edizione 2021 della corsa si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza ancora vigenti.

«In quello che è l’incontro tra due eccellenze del “Made in Italy”, siamo orgogliosi che il nostro “Track My Health” sia stato nuovamente adottato da 1000 Miglia per garantire la sicurezza della manifestazione – ha dichiarato Emidio Zorzella, Presidente e AD di Antares Vision Group –. Si tratta di una soluzione innovativa in cui trovano applicazione tutte le tecnologie di cui siamo esperti, ovvero visione, tracciabilità e gestione intelligente dei dati, proseguendo il nostro impegno sul tema della salute e della sicurezza di tutti i cittadini. Oggi più che mai la tecnologia ha assunto un ruolo fondamentale nel miglioramento della qualità della vita”.

“Track My Health” è stato riconosciuto come soluzione innovativa anche dal prestigioso award “L’Impresa oltre L’Impresa” consegnato la settimana scorsa. Promosso da Regione Lombardia e Il Sole 24 Ore, il premio è stato conferito a 20 modelli di eccellenza di imprese lombarde che, durante la crisi da Covid-19, si sono distinte con strategie innovative per fronteggiare la crisi a favore dei propri dipendenti, dei clienti, dei fornitori e del territorio di riferimento, per attivare un meccanismo virtuoso di promozione delle buone pratiche riproducibili. “Track My Health”, infatti, è un portale intelligente, uno steward elettronico in grado di gestire dal punto di vista delle nuove norme sociali la presenza di più persone all’interno di grandi spazi come quelli della grande distribuzione, delle aziende, delle banche, fino agli uffici pubblici, centri commerciali, centri fieristici, stazioni e aeroporti. Il controllo della temperatura corporea e della presenza della mascherina sul volto, il contingentamento delle affluenze o di aree di potenziale assembramento, sono solo alcune delle funzionalità di “Track My Health”, che risulta modulare e scalabile, comprendendo al suo interno termoscanner e controlli biometrici, che generano reportistiche conformi ai criteri del GDPR. Infine, una caratteristica distintiva è l’integrabilità con altre piattaforme/sistemi di vigilanza, che permette di personalizzare la soluzione considerando i sistemi esistenti, garantendo facilità di installazione e di implementazione con le infrastrutture hardware e software in uso.