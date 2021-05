Porsche Carrera Cup Italia 2021, il Team Q8 Hi Perform sceglie Alberto Cerqui

(red.) Con il podio conquistato nella classifica finale della stagione 2020, il team Q8 Hi Perform torna in pista come Official Partner della storica Porsche Carrera Cup Italia: un’edizione particolarmente speciale quella del 2021, in quanto segnerà il 15° anniversario del prestigioso campionato monomarca. Le protagoniste indiscusse saranno come sempre le 911 GT3 Cup, vetture che di anno in anno si sono evolute sia nell’aspetto della meccanica che in quello della sicurezza, dando vita ad una macchina da corsa orientata al cliente, unica nel suo genere. Vetture che gareggeranno nei migliori circuiti nazionali, dal Mugello a Monza. Official Driver del team Q8 Hi Perform sarà il 28enne bresciano Alberto Cerqui, Campione Italiano GT3 classificatosi 5° nel campionato 2020 e 2° nel 2013. Un pilota ambizioso, competitivo e appassionato, che ha convinto tutti per la semplicità e trasparenza con cui ha raccontato i suoi obiettivi e la sua voglia di tagliare il traguardo per primo.

“Sono profondamente grato a Q8 Hi Perform per questa opportunità – ha affermato Alberto Cerqui – Essere scelto come pilota del team per correre nella Porsche Carrera Cup Italia è un onore e per nulla scontato. Non vedo l’ora di iniziare la stagione e dimostrare ciò di cui sono capace. Dalle prossime settimane sarò pronto a dare il massimo per non deludere le aspettative e tornare a casa soddisfatto del mio risultato”. Una manifestazione agonistica del calibro della Porsche Carrera Cup che accende ancora una volta i riflettori sui benefici dei carburanti Q8 Hi Perform (100 ottani e diesel). Le soluzioni di rifornimento Q8 permettono di offrire il meglio a ogni cliente, sfruttando al massimo la potenza erogabile dal motore, mantenendo puliti i sistemi di alimentazione e iniezione e riducendo la formazione di depositi su valvole e iniettori. Massime prestazioni e garanzia di risparmio sui consumi fino al 5%, con conseguente riduzione delle emissioni.

“La stagione 2020 ci ha dato grandi soddisfazioni e, grazie all’esperienza e alla consapevolezza acquisite, per il 2021 puntiamo a fare ancora meglio – ha commentato Gherardo Bisi, Direttore Marketing di Kuwait Petroleum Italia – Il nostro nuovo pilota Alberto Cerqui è pronto a farci e farvi emozionare e il team Q8 Hi Perform è fiero di supportarlo in un campionato unico come la Porsche Carrera Cup”. Per quanto riguarda il calendario, il primo appuntamento da segnare in agenda è il 18 maggio, giornata in cui si svolgeranno gli Official Test a Imola. Dopodiché, i piloti si sfideranno in 12 round partendo da Misano (4-6 giugno), per poi proseguire con Mugello (2-4 luglio), Imola (23-25 luglio), Vallelunga (17-19 settembre), Franciacorta (1-3 ottobre), dove avrà luogo anche il Porsche Festival presso il nuovo Porsche Experience Center, e Monza (29-31 ottobre), tappa conclusiva che decreterà il campione della Carrera Cup Italia 2021.