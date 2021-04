Squadra Corse Angelo Caffi inizia la pista 2021: si parte da Monza

(red.) Scatta il 2021 degli ACI Racing Weekend con il primo appuntamento a Monza dal 30 aprile al 2 maggio e Squadra Corse Angelo Caffi è presente con due piloti. Il giovane pugliese Andrea Palazzo sarà al via del MINI Challenge, mentre nella neo nata serie BMW M2 CS Racing Cup Italy ci sarà l’esperto driver di origine siciliana Vincenzo Sauto. Entrambe le vetture corrono nella livrea della concessionaria Tullo Pezzo.

Il giovane pugliese di Fasano Andrea Palazzo, pilota dal lungo percorso, nonostante la giovane età, nelle cronoscalate del campionato italiano velocità montagna; il pilota siciliano Vincenzo Sauto corre per la prima volta su BMW M2, dopo i successi ottenuti in GT Cup e GT su Porsche. La MINI e la BMW M2 sono gestite dal team AC Racing and Technology dei fratelli Abate.

Il fine settimana monzese inizierà con le prove libere da 25 minuti per le MINI e 30 per le BMW M2, sabato le qualifiche in turno unico da 25’ per MINI e 30’ per le BMW e subito nel pomeriggio le prime gare. A scendere in pista per primi saranno i protagonisti del MINI Challenge alle 15.30 e la loro gara sarà da 25’ più un giro, sarà la prima gara nella serie monomarca per Palazzo. Alle 16.25 esordio del BMW M2 CS Racing Cup Italy e prima sfida in assoluto per Sauto. Seconda gara sulla stessa lunghezza domenica 2 maggio alle 12 il MINI Challenge e alle 13.40 per le BMW M2.

-“Siamo fiduciosi per l’inizio della stagione, i nostri due piloti hanno portato molto entusiasmo all’interno di Squadra Corse Angelo Caffi – spiega Benedetta Caffi Marelli, presidente del sodalizio – parte così anche la collaborazione con Tullo Pezzo, un brand di assoluto prestigio, che come noi è entrato immediatamente nel neo nato monomarca di casa BMW, dopo aver colto notevoli successi già nel MINI Challenge. Le dirette TV e streaming di ogni appuntamento favoriranno il supporto verso i nostri piloti, che sono già apparsi decisi e motivati durante i test”-.