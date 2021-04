La Squadra Corse Angelo Caffi di Brescia al Rally di Sanremo

(red.) La Squadra Corse Angelo Caffi presente con due equipaggi al 68° Rallye Sanremo e 32° Rally Sanremo Storico. Secondo round del Campionato Italiano rally Sparco e gara inaugurale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche.

Sabato 10 e domenica 11 aprile toccherà a Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella. Il 27enne fiorentino ed il co-driver piemontese sono pronti alla trasferta ligure che li porterà al secondo round del Campionato Italiano Rally Sparco, sempre sulla Skoda Fabia curata dal Team Balbosca e dotata di pneumatici Pirelli. L’equipaggio della nazionale italiana, portacolori della Squadra Corse Angelo Caffi, dopo l’ottimo inizio tricolore al 44° Rally del Ciocco, chiuso al 5° posto di Campionato, è pronto alla trasferta sui difficili asfalti dell’entroterra ligure, dove il meteo ancora una volta sarà elemento decisivo.

Ritorno in scena con un pienone di 350 iscritti per la gara ligure annullata all’ultimo momento nel 2020 a causa del maltempo, quest’anno si sfideranno i migliori piloti Italiani ed Europei sulle 8 prove speciali per 88,93 km su asfalto con numerosi equipaggi stranieri e presenze illustri. L’inizio è per sabato mattina con lo shakedown di San Romano. La gara scatterà alle 16.15 e la prima PS,la Power Stage in diretta streaming e ACI Sport TV sarà alle 17. Domenica 11 aprile altri 7 crono ed il traguardo alle 18.40 sempre nella città dei fiori.

Primi ad accendere i motori da corsa saranno i protagonisti del tricolore Autostoriche venerdì 9 e sabato 10 aprile, quando si sfideranno su ben 14 tratti cronometrati. Secondo impegno stagionale ed apertura di Campionato Italiano Rally Auto storiche per l’equipaggio bresciano, formato dall’esperto Marco Superti navigato da Battista Brunetti sulla Porsche 911 RS di 2° raggruppamento curata dalla MFT Motors. Superti e Brunetti hanno testato la vettura in configurazione 2021 al Rally del Carnevale dello scorso febbraio, con il successo di categoria e la seconda prestazione assoluta, prestazione che ha posto le basi per la prosecuzione del programma tricolore.

Start venerdì 9 aprile alle 9.30 alla volta delle 6 prove speciali della prima giornata di gara, mentre saranno 7 i crono previsti sabato con partenza alle 7 e traguardo alle 15.15 dopo 436,54 Km di competizione e 131,30 contro il cronometro.