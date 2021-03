Motori, Alex Caffi in gara alla 29esima Salita del Costo

(red.) Alex Caffi al volante della Wolf GB 08 Thunder Aprilia sarà al via della 29^ Salita del Costo. Il pilota monegasco già F.1 ed alfiere della Squadra Corse Angelo Caffi, ha scelto la prototipo monoposto curata dalla factory AC Racing & Technology per inaugurare la stagione 2021 alla prima gara di Trofeo Italiano Velocità Montagna nord.

La velocità in salita è una specialità da sempre amata da campione di origini italiane e trapiantato a Monaco, sempre aperto alle diverse esperienze dell’automobilismo, infatti, ad aprile Caffi tornerà al volante di una monoposto F.1 nel GP di Monaco storico.

La Salita del Costo sarà anche una prova di feeling tra pilota e monoposto ed un test degli sviluppi ed adeguamenti realizzati da AC Racing.

Venerdì 19 marzo giornata dedicata alle operazioni preliminari a Caltrano, mentre sabato 20 alle 9.30 la prima della due manche di ricognizione, con start a Cogollo del Cengio, lungo i 9,910 Km fino a Cesuna di Roana 536 metri più in alto coprendo una pendenza media del 6%. La gara in salita unica scatterà domenica 21 marzo alle 10. Oltre ad Alex il sodalizio bresciano schiera anche Luciano Moscardi su Renault Clio di gruppo Racing Start classe 2000.