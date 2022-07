Vestone, a Moletto e Wanjiru la Tre Campanili half marathon

Vestone. Sono stati Marco Moletto in 1:21:55 e Njihia Catherine Wanjiru in 1:53:29 ad aggiudicarsi la XV edizione di Ivars Tre Campanili half marathon, svoltasi questa domenica mattina a Vestone.

La gara nazionale Fidal, organizzata dalla Libertas Vallesabbia con il patrocinio del comune di Vestone e, per la prima volta, con il patronato di Regione Lombardia, ha preso il via alle 9.30 da piazza Garibaldi.

Allo start ufficiale, i 700 podisti agonistici sono scattati verso un percorso misto di 21,097 km con un dislivello di oltre 900 metri, caratterizzato da salite e discese tra terre bianche, tratti asfaltati, sentieri e mulattiere, attraversando borghi storici e scorci immersi nella natura. A loro si sono aggiunti i 50 partecipanti alla 5 km non competitiva, dedicata alle famiglie.

Oltre alla medaglia ufficiale per tutti i partecipanti che hanno tagliato il traguardo, al termine della gara sono stati premiati i primi 5 classificati assoluti, maschili e femminili, i primi cinque classificati per ogni categoria maschile e le prime tre classificate per ogni categoria femminile.

Nel maschile, dopo Marco Moletto si sono piazzati, nell’ordine, Meli Sammy Kipngetich, Stefano Goffi, Loitanyang Simon Kibet e Andrea Soffientini.

Nel femminile Njihia Catherine Wanjiru è stata seguita da Kerage Nancy Kerubo, Kingori Ziporah Wanjiru, Chiara Baresi e Anna Zilio.

Più che una gara, Ivars Tre Campanili è da sempre un vero e proprio evento che coinvolge le comunità di Vestone, Pertica Alta e Pertica Bassa in una grande festa: tifo, musica, animazione lungo il percorso e la presenza dei motivator hanno spronato i runners in un percorso certo non facile, ma suggestivo e fonte di grandi soddisfazioni.