Magico Jacobs, oro mondiale e record europeo

(red.) Marcell Jacobs ha vinto in rimonta la medaglia d’oro nei 60 metri ai campionati Mondiali indoor di atletica in corso a Belgrado. L’atleta desenzanese si è aggiudicato la finalissima al fotofinish con il tempo di 6”41, lo stesso attribuito all’americano Christian Coleman, medaglia d’argento, che è stato avanti per i primi 50 metri della gara. Terzo l’altro statunitense Marvin Bracy.

Il velocista bresciano con la sua prestazione super ha confermato di essere al momento l’uomo più veloce del mondo e ha abbassato anche il record italiano che aveva appena migliorato in semifinale, strappando all’inglese Dwain Chambers il primato continentale e mettendo a segno il miglior tempo mondiale dell’anno solare sulla distanza.

Il campione olimpico si era ben preparato, consapevole dell’importanza dell’appuntamento: “Questo oro mondiale è magia, ma anche frutto del lavoro”, ha detto dopo la vittoria. “L’importante era dimostrare a tutti che i successi di Tokyo non erano un caso. Un risultato figlio anche del grande lavoro a livello mentale, ringrazio tutto il team per questo sogno”.