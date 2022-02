Jacobs è tornato: trionfa nei 60m indoor a Berlino in 6″51

(red.) Il campione olimpico Marcell Jacobs è tornato in pista e lo ha fatto da campione quale è, vincendo la gara dei 60 metri di Berlino correndo in 6″51.

L’atleta bresciano, dopo mesi di preparazione, ha messo la firma su un’altra prestazione d’oro, come le due medaglie olimpiche a Tokyo, “bruciando” gli avversari, l’ivoriano Cissé e il francese Vicaut, con un ottimo tempo ma che non ha del tutto soddisfatto il campione desenzanese.

«Obiettivo abbastanza raggiunto – il commento a caldo di Jacobs – perché volevo fare un tempo vicino ai 6″50».

Alla Mercedes-Benz Arena di Berlino, sede del meeting Istaf, tappa Silver del World Indoor Tour, al termine della gara, Jacobs ha dichiarato: «Ora il mio obiettivo in questa prima parte di stagione, quella indoor, è di migliorare il primato europeo dei 60. Poi cercherò di onorare in ogni gara il titolo che mi sono guadagnato: sono tornato, e sono lo stesso di sempre, seguitemi».