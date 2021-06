Domenica 13 giugno torna Salò Run for Telethon

(red.) Nel quadro della graduale ripresa dell’attività podistica dopo mesi di sosta a causa della pandemia, si inserisce anche la Salò Run for Telethon, allestita sempre con grande professionalità dall’Asd Runners Salò capitanata dal presidente Giuseppe Marraffa, che quest’anno assurge a gara nazionale su strada di 10 km, omologata Fidal.

Domenica 13 giugno, nella cittadina di Salò incorniciata dal lago di Garda, prende il via la nona edizione dell’evento, rivolgendosi a un bacino di utenza composto in gran parte da amatori ma diventando al contempo una gara di grande rilievo anche per atleti d’élite, su una distanza, i 10 km, che sta acquisendo sempre maggior valore.

Il cast di quest’anno è davvero di grande livello: spicca innanzitutto il nazionale azzurro Ahmed El Mazoury (Atl. Casone Noceto), ex campione italiano della specialità capace di registrare nel 2017 un personale di 28’46’’. I suoi rivali saranno Abdellatif Batel (Atl. Rodengo Saiano Mico), un master 40 che con un personale di 30’28’’ si candida come l’avversario principale, ma anche Mohammed El Kasmi (Atl. Rodengo Saiano) 31’31’’ siglato nel 2014 e che è stato due volte vincitore a Salò, nel 2015 e 2016 siglando il primato della corsa in 33’34”. Da seguire anche Saeid Javid (Atl. Runners Capriolese) al debutto nella distanza su strada omologata, che con un personale di 2h09’23’’ in maratona potrebbe risultare l’incognita dell’evento.

Fra le donne si distingue Silvia Casella, portacolori della società locale Atl. Libertas Gavardo 90, categoria M45, che annovera un personale di 36’35’’.

Questa iniziativa sportiva rappresenta uno dei valori fondamentali della comunità – informa una nota – ed introduce quella diversificazione dell’offerta turistica di cui si parla da molto tempo ma che, purtroppo, fatica ancora ad essere pienamente implementata. Una presenza turistica non solo legata al Lago, o comunque al solo periodo estivo, ma distribuita su buona parte dell’anno garantirebbe una gestione delle attività ricettive più efficiente. L’appuntamento è allo Stadio Comunale per la partenza fissata per le ore 9,00, per affrontare un circuito cittadino con termine sempre allo Stadio.

Iscrizioni ancora aperte, al costo di 15 euro. Per informazioni: Asd Runners Salò, tel. 329.0028673, www.runnersalo.org