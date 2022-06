Salò, canottaggio: Laura Meriano oro assoluto ai Campionati Italiani

Salò. Ai Campionati Italiani di Canottaggio di Corgeno (Varese), sul Lago di Comabbio, sabato 11 e domenica 12 giugno Laura Meriano, con il doppio tesseramento per i Carabinieri e per la Canottieri Garda Salò (Brescia), si è aggiudicata il titolo di campionessa assoluta nel doppio femminile, in equipaggio con Aisha Rocek.

Grandi prestazioni anche per la squadra agonistica della Canottieri Garda Salò, che ha portato in finale tutti i cinque equipaggi partecipanti, concludendo con ottimi risultati.

Ha vinto infatti la medaglia d’argento l’8 junior femminile, composto da Carlotta Zanca, Anna Salvadori, Giulia Macchia, Laura Benedetti, Matilde Tonoli, Giulia Maroni, Gemma Fontana, Anna Benedetti e Eleonora Bogoni al timone, in una gara agguerrita, in cui l’equipaggio salodiano ha lottato fino alla fine per l’oro. Un ottimo segnale per i prossimi Campionati Italiani Ragazze che si svolgeranno dal 24 al 26 giugno a Piediluco, dal momento che sette su otto atlete sono di quella categoria.

Vittoria Tonoli chiude al quinto posto nel singolo assoluto femminile, mentre al quarto posto si piazzano Martin Papa e Andrea Apollonio nel doppio junior maschile; sesto posto invece per Emanuele Distaso nel singolo junior maschile e sesto posto per Giulia Macchia, Giulia Maroni, Laura Benedetti, Matilde Tonoli nel 4 di coppia femminile.

«Siamo contenti della prestazione di squadra e del livello espresso dagli equipaggi. L’anno scorso abbiamo iniziato la tradizione dell’8 femminile e le ragazze ci stanno credendo sempre di più. Il quinto posto di Vittoria nel singolo assoluto ha un grande peso specifico e un ottimo passaggio in vista dei campionati Italiani Under23 di Piediluco. I tre junior dopo la medaglia dell’anno scorso si sono cimentati in barche più competitive e hanno alzato il loro livello. Infine faccio i complimenti agli allenatori Francesco Niboli e Andrea Bortolotti per aver seguito al meglio questo equipaggi», ha commentato Stefano Melzani, responsabile tecnico della sezione canottaggio della Garda Salò.

I Campionati Italiani Coop FIC-FISDIR, organizzati dalla Canottieri Corgeno in collaborazione con Federazione Italiana Canottaggio, Comitato FIC Lombardia, Comune di Vergiate, Provincia di Varese, Regione Lombardia e Camera di Commercio, hanno visto ai blocchi di partenza 1.051 atleti, provenienti da 105 società di tutta Italia.

