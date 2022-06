Lonato, Fiocchi Day 2022 Area Nord: super De Filippis e sorpresa Bertolini

Lonato del Garda. Sulle pedane gardesane del Trap Concaverde, a Lonato del Garda (Brescia), tra i protagonisti delle finali del Fiocchi Day 2022 per l’area del Nord Italia, c’è stato il campione di fossa olimpica Mauro De Filippis: il poliziotto nativo di Taranto si è aggiudicato sia il primo posto tra gli atleti della categoria Eccellenza che, con il punteggio di 74/75, la cartuccia di cristallo come miglior tiratore assoluto della competizione. Maiuscola, poi, è stata la prestazione nella finale del Trofeo Fiocchi Golden del giovane Daniele Bertolini (71/75 + 24/25), che si è messo in tasca la cartuccia d’oro 2022 precedendo di due lunghezze nel barrage finale i rivali Diego Puccio e Nicola Manuli.

«Sono onorato e felice della partecipazione fatta registrare da questa 28esima edizione del Fiocchi Day – sono state le parole di Francesco Gazzetta, Sales Manager Fiocchi – Ringrazio tutti coloro che, ogni anno, rendono grande questa manifestazione: Fiocchi Munizioni e tutto il suo organico, Mirco Cenci, padrino e supervisore della gara, la Fitav e il presidente Luciano Rossi, i direttori di tiro, il presidente del Trap Concaverde Ivan Carella e tutto il suo staff, infine e soprattutto i tiratori che, ogni anno, con la loro passione e con il loro spirito di competizione, rendono questo evento così emozionante e unico».

«Ringrazio anch’io tutti i partecipanti a questa storica gara del Concaverde, sotto questo bellissimo sole d’estate – ha proseguito Ivan Carella, presidente della struttura ospitante – I numeri di Fiocchi, nel corso degli anni, parlano chiaro, ringrazio l’azienda Fiocchi per il supporto che ci ha sempre fornito e do a tutti appuntamento all’anno prossimo».

Tra i 270 tiratori che, nel fine settimana dell’11 e 12 giugno, hanno dato vita alla competizione vanno infine segnalati: Silvana Stanco (74/75) per la categoria Eccellenza, Diego Puccio (73/75) e Matteo D’Ambrosi (73/75) per la 1^ categoria e Ferruccio Ghidoni (72/75) per la 2^ categoria. Li ritroveremo insieme a Mauro De Filippis e Daniele Bertolini all’atto finale della competizione organizzata dall’azienda di Lecco, il Master of Fiocchi, che si disputerà il 27 e 28 agosto al Tav Umbriaverde di Todi (PG).