Proai Gòlem, Diego Angella vince e stabilisce il nuovo record (2h40’28”)

Provaglio d’Iseo. L’edizione 2022 Proai Gòlem, la classica manifestazione di corsa in montagna lunga 30,1 chilometri giunta al 29esimo appuntamento dopo due anni di stop è stata vinta da Diego Angella in 2h40’28” (nuovo record della gara) davanti a Christian Marini e Giuseppe Pedretti. Fra le donne si è imposta Barbara Bani in 3h07’56” davanti a Monica Seraghiti e Elisa Battistoni.

Il percorso va dal centro di Provaglio al Rifugio Almici del Monte Guglielmo, ed è stato affrontato da 417 persone. L’ultima edizione era stata effettuata nel giugno 2019.