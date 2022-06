Al Camozzi Open è Saja a vincere il derby con il suo maestro Boriva

Brescia. Fino al 2017 Alberto Saja non aveva mai preso in mano una racchetta da tennis e nemmeno praticato sport in sedia a rotelle, dopo l’incidente in moto che da ragazzo gli costò l’amputazione di entrambe le gambe. Poi si è avvicinato all’universo Active Sport, ha scoperto il tennis in carrozzina e il suo grande potenziale, è diventato rapidamente il miglior italiano nel ranking mondiale della categoria Quad (al numero 23) e ora si è tolto anche la soddisfazione di vincere davanti al suo pubblico, conquistando l’ottava edizione del Camozzi Open – Memorial Cav. Attilio Camozzi.

Era già certo che il titolo sarebbe andato a un giocatore di casa, vista la finale in famiglia fra Saja e il suo mentore Ivano Boriva (proprio colui che cinque anni fa lo indirizzò al tennis), e a vincere è stato il 48enne di Villanuova sul Clisi, bravo a interpretare alla perfezione una finale risolta più facilmente del previsto. Sul Campo 4 del Tennis Forza e Costanza 1911 Boriva è apparso scarico, mentre Saja non ha fatto regali e con il punteggio di 6-0 6-1 ha conquistato il suo quinto titolo internazionale in singolare.

Non pago, giusto una trentina di minuti più tardi, il tennista bresciano è tornato in campo insieme allo stesso Boriva, stavolta nel ruolo di compagno, per la finale del doppio contro Antonio Raffaele e Alfredo Di Cosmo. Per Active Sport è stata di nuovo festa, col successo per 6-1 6-4 che ha permesso ai padroni di casa di confermare il titolo del 2019, anno dell’inserimento della categoria Quad nel torneo Itf Futures Series da 5.000 dollari di montepremi.

Nel’Open, a contendersi il titolo più ambito nella finale di questa domenica mattina (si parte alle 9) ci sono due leggende del tennis in carrozzina come l’austriaco Martin Legner e il polacco Tadeusz Kruszelnicki, entrambi con un passato al numero 3 del mondo e già presenti nell’albo d’oro. Sarà la stessa finale delle edizioni 2016 e 2017, ma soprattutto una sfida già giocata la bellezza di 73 volte nel circuito internazionale, la prima addirittura nel lontano 1996 in Austria. Kruszelnicki (sabato a segno per 6-1 6-1 sullo svizzero Gremion) ne ha vinte 46, Legner (6-3 7-5 in semifinale al britannico Penney) ha avuto la meglio in altre 27.

Gli stessi Legner e Kruszelnicki sono i protagonisti domenica anche nella finale del doppio contro i britannici Penney/Simpson, con l’obiettivo di vincere il titolo insieme per la quinta volta.

Il trofeo del doppio femminile è andato invece alla britannica Abbie Breakwell e alla svizzera Angela Grosswiler, che questa domenica sono una contro l’altra nella finale del singolare.

Domenica anche la finale del Consolation maschile, fra Rocco Brando di Active Sport e il britannico Kevin Simpson. Sempre per quanto riguarda i tabelloni di consolazione, nel femminile vittoria per la statunitense Elizabeth Williams, fra i Quad per lo spagnolo Roberto Romo Martin.

Oltre ai tantissimi incontri ufficiali, nel sabato del Camozzi Open c’è stato spazio anche per uno speciale doppio misto fra atleti in carrozzina e normodotati. Da una parte del campo il testimonial del torneo Andrea Caracciolo, ex calciatore che detiene il record di reti segnate con la maglia del Brescia Calcio; dall’altra Fabrizio Benzoni, consigliere del Comune di Brescia con delega allo sport. In coppia con i due si sono alternati vari protagonisti del torneo, per un evento che ha attirato tanti curiosi, risultando l’antipasto perfetto in vista della giornata finale.

RISULTATI

Singolare maschile Open. Semifinali: Legner (Aut) b. Penney (Gbr) 6-3 7-5, Kruszelnicki (Pol) b. Gremion (Sui) 6-1 6-1.

Singolare maschile Quad. Finale: Saja (Ita) b. Boriva (Ita) 6-0 6-1.

Doppio maschile Open. Quarti di finale: Kruszelnicki/Legner (Pol/Aut) b. Brando/Scaroni (Ita) 6-1 6-1, Amadori/Spano (Ita) b. Carlucci/Tontodonati (Ita) 6-2 6-0, Penney/Simpson (Gbr) b. Gremion/Keller (Sui) 6-1 6-3, Pincella/Zeni (Ita) b. Curioni/Perfigli (Ita) ritiro. Semifinali: Kruszelnicki/Legner (Pol/Aut) b. Amadori/Spano (Ita) 6-1 6-1, Penney/Simpson (Gbr) b. Pincella/Zeni (Ita) 6-3 7-5.

Doppio femminile Open. Semifinali: Breakwell/Grosswiler (Gbr/Sui) b. Robertson/Williams (Gbr/Usa) 3-6 6-4 14/12, Morotti/Ricci (Ita) b. Jenewein/Pesendorfer (Aut) 6-4 1-6 10/8. Finale: Breakwell/Grosswiler (Gbr/Sui) b. Morotti/Ricci (Ita) 6-3 6-2.

Doppio maschile Quad. Finale: Boriva/Saja (Ita) b. Di Cosmo/Raffaele (Ita) 6-1 6-4.

Singolare maschile Consolation. Semifinali: Simpson (Gbr) b. Carlucci (Ita) 3-6 6-3 13/11, Brando (Ita) b. Perfigli (Ita) 6-3 6-1.

Singolare femminile Consolation. Semifinali: Pesendorfer (Aut) b. Baldini (Ita) 6-0 6-0, Williams (Usa) b. Deac (Rou) 6-1 6-2. Finale: Williams (Usa) b. Pesendorfer (Aut) 7-6 6-4.

Singolare Quad Consolation. Finale: Romo Martin (Esp) b. Brenlla (Esp) 6-3 6-0.