Germani: Della Valle addio, ma coach Magro resta fino al 2024

Brescia. Continua fino al 2024 il rapporto tra la Germani e Alessandro Magro, mentre si è interrotto quello con Amedeo Della Valle, che pure aveva con Brescia un altro anno di contratto. Il coach toscano, che ha appena completato la sua prima annata da head coach nel campionato italiano ed è fresco di nomina come miglior allenatore della Lega Basket nella stagione 2021-2022, dopo le soddisfazioni della scorsa stagione resterà fino al 2024 alla guida del progetto tecnico di Pallacanestro Brescia.

“Alessandro rappresenta la pietra miliare del progetto tecnico e dell’idea che Pallacanestro Brescia vuole avere per il prossimo biennio”, ha detto Marco De Benedetto, direttore generale del club biancoblu. “La conferma che si ripartirà insieme per costruire pallacanestro e per provare a impreziosire il percorso con risultati soddisfacenti non fa altro che motivarci ancora di più nel lavorare quotidianamente, come peraltro stiamo già facendo, e nel cercare di essere pronti per competere quando ricomincerà la prossima stagione. Come sempre, sarà bellissimo e coinvolgente lavorare e pensare pallacanestro insieme”.

“Il viaggio continua… Sono felice e orgoglioso di poter continuare il lavoro che abbiamo iniziato un anno fa”, è il pensiero di coach Alessandro Magro. “Il rapporto di grande stima reciproca che c’è con Mauro Ferrari e la volontà di entrambi di continuare a crescere insieme saranno del basi della nuova stagione. Quello che abbiamo vissuto al solo primo anno di questo nuovo progetto è stato incredibile, frutto di una visione, di lavoro e condivisione tra la proprietà, il club – nelle figure di Marco De Benedetto, Marco Patuelli e dei componenti dell’ufficio – e di tutto il mio staff”.

“L’obiettivo è quello di ripartire con lo stesso gruppo, con umiltà e ambizione, per poter provare a consolidare quanto di buono fatto in un secondo anno dove saremo chiamati a competere anche a livello europeo, opportunità che ci siamo guadagnati sul campo – conclude l’allenatore della Germani -. Affronteremo entrambe le competizioni con lo spirito che ci ha guidato fino ad ora, promettendo impegno, dedizione e la voglia di continuare a sognare in grande”.

Nei giorni scorsi, intanto, Germani Brescia e l’atleta Amedeo Della Valle hanno deciso la rescissione consensuale del contratto. Il MVP del campionato se ne va, probabilmente per una squadra di livello europeo. “Siamo orgogliosi di aver messo Amedeo in condizione di mostrare tutto il proprio valore, recuperandolo come uomo e come atleta e permettendogli di disputare la migliore stagione della propria carriera”, spiega Mauro Ferrari, amministratore delegato di Germani Spa. “Ad Amedeo auguro di trovare la migliore collocazione possibile da lui desiderata in ambito europeo”.