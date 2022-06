A Brenzone Campionato italiano ed Euro cup del Dolphin 81

Lago di Garda. Le acque del Garda veneto ospitano nel prossimo week end (dal 10 al 12 giugno) il Campionato Italiano Open Dolphin81 e la sua prima “European Cup”. Si corre da venerdì 10 a domenica 12 giugno a Brenzone con le regate organizzate dal Circolo Nautico Castelletto di Brenzone, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, la classe Dolphin Italiana ed Internazionale, partner il Cantiere Maxi Dolphin e Visit Brescia-Brescia Tourism.

Flotta agguerrita con i monotipi di 8 metri e 10 di lunghezza che si affronteranno. Campione in carica è “Baraimbo 2” di Imperadori e Razzi della Fraglia Vela Desenzano, che avrà, come sempre al timone, Giò Pizzatti, uno dei costruttori di questa interessante carena monotipo. Oltre a Pizzatti gli altri timonieri che hanno vinto il Campionato Dolphin riconosciuto Federazione Italiana Vela sono Mattia Pagani, Mattia Polettini, Davide Bianchini, Bruno Fezzardi, poi nuovamente Pizzatti. In palio questa volta ci saranno il titolo per il timoniere – armatore (Campione in carica è Luca Nassini) e la Euro Cup per gli equipaggi stranieri.

La barca. Il Dolphin 81 è un po’ la storia della vela dei laghi. Ettore Santarelli ha costruito la prima serie di questo monotipo di 8 metri di lunghezza nei Cantieri di Vittorio Moretti ad Erbusco. Era “Elio e le storie tese”, varato a Pilzone, sul lago d’Iseo il 22 luglio del 1992. Diffuso in 150 esemplari, dà vita a regate appassionanti su questi laghi, in Svizzera, anche sul mare con un modello che ha gareggiato per anni per i colori dello Sport Velico della Marina Militare. Leggendarie sono state le sfide della Pedrini Cento Cup a Gargnano del Garda, il match race di Gargnano, vinto dai grandi nomi della Coppa America, a cominciare da James Spithill (primo in due edizioni), Dean Barker, Peter Holmberg, fino a sir Ben Ainslie.