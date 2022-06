U.S. Kids Golf European Championship, bronzo per il bresciano Gabriele Dossi

Edimburgo. Agli U.S. Kids Golf European Championship ad Edimburgo, l’11 enne bresciano Gabriele Dossi, del Golf Club Campodoglio di Chiari e gestito da DSF.Sport, conquista un prestigiosissimo 3° posto cat. Boys 11.

Nell’ East Lothian per il 13° Campionato Europeo US Kids, si sono sfidati i migliori giovani golfisti del mondo, di età compresa tra 5 e 18 anni; Gabriele Dossi ha conquistato un’eccezionale bronzo.

convocazione dalla Nazionale per una sfida internazionale in Svizzera che si svolgerà dal 20 al 22 giugno. Ricordiamo che in questa stagione Gabriele ha già vinto il Leoncino d’Oro, il Milan Local tour e una tappa del Circuito federale Teodoro Soldati.

In vantaggio nei primi due giorni di gara, “Gabbo” ha difeso il podio con una gara molto intelligente. Un’esperienza unica ed indescrivibile che è valsa al giovane bresciano anche laper una sfida internazionale in Svizzera che si svolgerà dal 20 al 22 giugno. Ricordiamo che in questa stagione Gabriele ha già vinto il Leoncino d’Oro, il Milan Local tour e una tappa del Circuito federale Teodoro Soldati.