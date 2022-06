An Brescia beffato in semifinale: vince il Novi Beograd 14-13

Brescia. Il Brescia esce sconfitto dal match col Novi Beograd dopo aver condotto a lungo, la Pro Recco fa suo con autorevolezza quello col Ferencvaros e va a caccia della stella.

L’unica sfida tutta italiana resta dunque quella tra il Posillipo di Paolo De Crescenzo che nel 1998 a Zagabria superò 8-6 il Pescara di Meckic e bissò il titolo della stagione precedente conquistato a Napoli, quando si passò da Coppa Campioni a Champions League con l’introduzione della Final Four.

I lombardi partono con la giusta grinta e si ritrovano tre volte sul +2 (3-1, 4-2 e 6-4), in un match caratterizzato dalle tantissime espulsioni, anche per contatti lontano dalla palla. Drasovic viene cacciato all’inizio del terzo tempo per una testata a Bicari. Nonostante un’ottima prestazione è il Novi Beograd ad imporsi, l’unico avversario con cui l’An Brescia non aveva vinto nel girone preliminare (11-11 in Serbia e 13-16 a Mompiano).

I leoni bresciani sfidano gli ungheresi del Ferencvaros per il terzo posto (come nell’edizione 2021), sconfitti nell’altra semifinale dal Recco per 10-7.

Tabellino

BRESCIA-NOVI BEOGRAD 13-14

(4-3, 3-4, 3-2, 3-5)

BRESCIA: Tesanovic 1, Dolce 1, C.Presciutti, Constantin-Bicari 1, D.Lazic 2, Vapenski 1, Renzuto 2, T.Gianazza, Alesiani 1, S.Luongo 1, E.Di Somma 3 (1 rig.), N. Gitto. N.e. M.Gianazza. All. Bovo. NOVI BEOGRAD: Joao Pedro, S.Rasovic, Mandic 3, Martinovic 1, Vucinic 1, D. Pijetlovic 1, Gogov, Jaksic 1, Perkovic 1, Vlachopoulos 5, Drasovic 1, V.Rasovic. N.e. G.Pijetlovic. All. Milanovic. ARBITRI: Margeta (Slo) e Zwart (Ola). NOTE: sup. num. Brescia 15 (5 gol) Novi Beograd 17 (8). Usc. 3 f. D. Vucinic al 21’, E. Di Somma al 29’. Esp. Drasovic al 19’ per gioco violento, N.Gitto per proteste al 27’.