Vela, fino a domenica a Salò il campionato italiano classe Protagonist 7.50

Salò. Prende il via a Salò organizzato dalla Canottieri Garda dal 3 al 5 giugno il Campionato italiano Classe Protagonist 7.50, manifestazione che torna nel golfo dopo l’edizione del 2013. Allora vinsero i fratelli Cavallini a bordo di Gattone di Massimiliano Docali, lo stesso equipaggio che difenderà il titolo anche in questa edizione dopo la vittoria dello scorso anno a Riva del Garda.

Saranno 20 le imbarcazioni a contendersi la vittoria. Tra i team in primo piano i due equipaggi in testa al circuito Sailing Series: General Lee di Patrizia Anele, timonata da Mauro Spagnoli, e Avec Plaisir, armata da Renato Vallivero.

L’evento inizia ufficialmente venerdì 3 giugno alle 11 con lo skipper meeting, dopo la conclusione dei controlli di stazza preliminari effettuati dal Comitato Tecnico, presieduto da Gianpietro Pollesel. Dalle 13 in poi si svolgeranno le regate. Ne sono previste 8 in totale: tre venerdì e sabato e due domenica. Il titolo di campione italiano sarà assegnato dopo il completamento di almeno 4 prove; a partire dalla 5^ prova è previsto lo scarto del peggiore risultato.

Particolarmente innovativa la formula che si caratterizza per l’arbitraggio diretto in acqua. In pratica, gli arbitri rispondono immediatamente a chiamate di infrazione da parte delle barche, risolvendo le proteste sul campo di regata. Un’opportunità anche per i regatanti, che hanno la possibilità di imparare e applicare il regolamento direttamente in gara.

“Radunare 20 equipaggi a Salò è un risultato molto buono per la classe. In risposta alle difficoltà oggettive con cui tutti ci confrontiamo, ci stiamo impegnando per promuovere il nostro sport e la nostra classe, facendo anche scelte coraggiose. I risultati che iniziano ad arrivare ci incoraggiano a proseguire su questa strada. All’Italiano 2022 avremo equipaggi nuovi e una maggiore presenza di giovani e questo è esattamente quello che ci serve per ritornare Protagonisti” sottolinea Marina Guerra, presidente della classe Protagonist.

Comitato di regata FIV. Presidente: Davide Dalla Rosa (XII Zona). Ermindo Miniati, Ezio Pozzengo (XIV Zona). Arbitri in acqua: Enrico Pilla (I Zona), Giorgio Bolla e Federico Osti (entrambi XIV Zona).