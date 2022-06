La sfortuna colpisce Sirmione in Serie C, ma sul Lago si pensa già all’Open

Sirmione. Le ambizioni della Polisportiva Sirmione per il campionato di Serie C di tennis femminile erano importanti, ma stavolta la dea bendata ha voluto metterci lo zampino, colpendo addirittura per due volte il club della perla del lago di Garda. Prima sono state costrette a rinunciare a una giocatrice importante come Martina Zavarise, seppur per un motivo (la gravidanza) decisamente felice; poi dopo aver comunque agguantato un posto ai play-off regionali, chiudendo al secondo posto nel gruppo 4, hanno dovuto fare i conti anche con l’infortunio alla caviglia di Annabel Flood. Una pedina fondamentale per la formazione, visto che la giocatrice bresciana vanta il ruolo di elemento del vivaio e deve perciò essere obbligatoriamente schierata in ogni sfida, in singolare come in doppio. Non avendo un rimpiazzo in grado di competere in un campionato simile, a Sirmione sono stati perciò costretti a rinunciare alla sfida contro il Tennis Cesano Maderno, che peraltro le avrebbe viste favorite per agguantare il turno decisivo dove giocarsi l’accesso al tabellone nazionale. “Fino a quel momento – dice la responsabile Michela Gavazzi – le ragazze avevano fatto un ottimo campionato, meritandosi una chance. Ma purtroppo l’infortunio di Annabel ci è stato fatale, obbligandoci alla rinuncia. Spiace doppiamente perché la nostra era un’ottima squadra e almeno a detta delle classifiche avremmo sicuramente avuto la possibilità di fare altra strada. Ma piangersi addosso non serve: è andata così, lo accettiamo. Vorrà dire che ripartiremo con ancora più ambizioni nel 2023, con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la formazione”.

Nel frattempo a rinforzarsi è stato il parterre dei maestri del club guidati da Simon Flood, responsabile della scuola tennis. Nel team degli insegnanti è entrata niente meno che Simona Isidori, ex tennista professionista che oggi è una delle giocatrici italiane più in vista nel circuito internazionale per veterani. La 54enne bresciana è infatti numero uno al mondo fra le over 55 in singolare, e solo qualche settimana fa ha fatto incetta di medaglie ai mondiali Itf Senior di Palm Beach (Florida), vincendo la medaglia d’oro a squadre con l’Italia e mancando per un soffio il bis in singolare, battuta in finale dalla statunitense Klitch. “Averla fra noi – dice il direttore sportivo Camillo Lombardini – è un motivo di vanto, perché si tratta di una figura di grande spessore. In realtà il suo non è un nuovo innesto ma un ritorno, visto che aveva già insegnato sui nostri campi per un paio d’anni fra 2010 e 2012”. A proposito di ritorni: è sempre più vicina la seconda edizione del Trofeo Sirmione – La perla del Lago di Garda, l’Open femminile da 5.000 euro di montepremi (con partecipazione straniera) che era nato nel 2019 con grandissime ambizioni e nomi importanti in tabellone, prima di doversi fermare per due anni a causa della pandemia. Ora, superate le difficoltà, a Sirmione è tutto pronto per il grande ritorno in calendario, dal 16 al 26 giugno. Ci sarà da divertirsi.