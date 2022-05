Pallanuoto, An Brescia perde Gara 3: scudetto a Recco

Recco. An Brescia perde 5-2 la finale scudetto della pallanuoto con gli storici rivali della Pro Recco che per la 34esima volta nella loro storia conquistano il titolo nazionale. Di fronte per la dodicesima volta in una finale, la decima consecutiva, Pro Recco e Brescia hanno dato vita a un incontro (posticipato di due ore dalle 18 alle 20 per esigenze televisive) molto intenso e dominato dalle difese.

Nella serie, in precedenza, una vittoria di misura per parte: 9-8 per i liguri Gara 1 e 13-12 per i bresciani Gara 2. La bella si è chiusa 5-2 per i padroni di casa (1-0, 0-0, 1-0, 3-2).

“È stata la partita più fisica della serie”, ha commentato il capitano bresciano Christian Presciutti, “e usciamo a testa alta. Complimenti al Recco, ma resta il rimpianto per quanto è accaduto in Gara 1. Servirebbe la prova televisiva”. Il riferimento è a un episodio avvenuto negli ultimi secondi della prima partita a Recco, quando per una interferenza di Aicardi i bresciani avrebbero avuto diritto a un rigore che avrebbe cambiato la serie.