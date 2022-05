Al San Filippo dal 9 al 12 giugno il campionato nazionale di Ginnastica ritmica

Brescia. Per la prima volta arriva nella nostra città il Campionato Nazionale AICS di Ginnastica Ritmica che si svolgerà presso il Centro Sportivo San Filippo dal 9 al 12 giugno 2022. Si tratta del più importante appuntamento annuale AICS per il settore ginnastica ritmica ed è una gara che coinvolgerà le migliori ginnaste di tutta Italia per 4 giorni di competizione suddivise in 4 livelli: Gold, Silver, Promozionale e Dilettanti. Dalle pre-iscrizioni ci si aspetta un’affluenza fino a 1200 ginnaste provenienti da oltre 10 regioni.

L’evento è organizzato dalla società ASD Ginnastica Viktoria Brescia insieme ad AICS Direzione Nazionale Dipartimento Sport, Comitato Provinciale AICS di Brescia e Comitato Regionale AICS Lombardia e con la collaborazione del Comune di Brescia che ha fornito il patrocinio per l’evento.

La A.S.D. Ginnastica Viktoria Brescia è stata fondata nel 2012 da Iryna Boyko e Beatrice Vivaldi per offrire l’opportunità di svolgere uno sport divertente, completo ed altamente spettacolare come la Ginnastica Ritmica. La società conta di circa 150 iscritte ogni anno.

“​Siamo molto emozionati per l’organizzazione di questo importante evento proprio a Brescia”​ afferma Beatrice Vivaldi. “​Dopo tante partecipazioni che ci hanno regalato molti successi, è bello accogliere il meglio della ritmica italiana in casa.” Ai Campionati Nazionali Italiani AICS 2014-2021 le ginnaste della Viktoria Brescia hanno vinto in totale ben 86 medaglie, tra le quali 48 titoli nazionali.

L’evento, programmato inizialmente per il 2020, ha subito due anni di posticipo a causa della pandemia. “Ma quest’anno ricorre anche l’anniversario dei 10 anni di fondazione della Ginnastica Viktoria Brescia, quindi festeggiare questa ricorrenza ospitando il campionato nazionale lo rende un evento ancora più speciale” conclude Beatrice.

La ginnastica ritmica è uno sport olimpico, basato sulla musica, che idealmente si pone tra la danza e la ginnastica artistica. Gli attrezzi della ritmica sono 5 – fune, cerchio, palla, clavette e nastro – e gli esercizi possono essere individuali o di squadra. L’Italia è un’eccellenza della ritmica in campo internazionale: basti pensare che negli ultimi anni la squadra italiana ha ottenuto 3 medaglie olimpiche (Atene 2004, Londra 2012 e Tokyo 2020-21) e 8 titoli mondiali, oltre a più di 100 medaglie internazionali.

Ma al Campionato Nazionale AICS non si parlerà solo di sport: grazie alla collaborazione con Fondazione Brescia Musei a tutte le ginnaste partecipanti verrà fornito un biglietto gratuito per visitare il Museo di Santa Giulia, il Parco Archeologico con la Vittoria Alata, la Pinacoteca Tosio Martinengo e il Museo delle Armi Luigi Marzoli in Castello. Un modo per far conoscere la nostra città anche al vasto pubblico della ritmica. L’evento è a ingresso libero.