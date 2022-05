Domenica in 500 per il Triathlon Sprint Città di Salò

Salò. Domenica 29 maggio alle ore 13.00 prende il via la quinta edizione del Triathlon Sprint Città di Salò. La manifestazione organizzata dalla Canottieri Garda, con il patrocinio del Comune di Salò e di San Felice del Benaco, quest’anno ha fatto il pieno di iscritti con 500 partecipanti, il massimo consentito dagli spazi che ospiteranno la competizione.

All’appuntamento, inserito nel calendario delle gare Silver, parteciperanno 423 uomini e 77 donne provenienti da tutto il nord Italia.

Tra i favoriti alla partenza di domenica nella categoria maschile Antonio Limoli della Doloteam, classe 1998, Marco Barison della CY Laser Delta, classe 1997, e Jacopo Butturini del CUS Verona, classe 1991, vincitore dell’edizione 2018. Tra le donne invece anche Federica Frigerio, classe 1998 della Venus Triathlon, vincitrice dell’edizione 2021, e Rachele Laschi, classe 2004 del CUS Propatria Milano, nel 2021 Vicecampionessa agli europei giovanili di Triathlon, medaglia d’oro al Campionato Italiano e vincitrice della Coppa Italia.

“Siamo entusiasti di aver raggiunto il numero massimo di iscritti. Quando abbiamo immaginato questa edizione, lo scorso anno, ci eravamo dati un obiettivo ambizioso, quello di consolidare ulteriormente la manifestazione e farla crescere nel panorama degli appuntamenti più attesi della stagione. Credo che i numeri alla fine ci abbiano dato ragione e voglio ringraziare le amministrazioni locali per la grande collaborazione che ha reso possibile questo risultato”, sottolinea Marco Maroni, presidente della Canottieri. “La parola ora passa agli atleti che, ne sono certo, anche quest’anno ci faranno vivere una gara appassionante e ricca di emozioni”.

Il via è fissato per le 13.00 con la prima frazione di nuoto, 750 m nel Golfo di Salò con partenza dalla spiaggetta antistante Piazza Serenissima e arrivo sulla spiaggia di via Pietro da Salò, zona pizzeria Il Golfo. Seconda frazione in bici: 20 km – su un percorso collinare che raggiungerà il Comune di San Felice del Benaco passando per la panoramica Via Zette. L’ultima frazione di corsa, 5 km, attraverserà il centro storico e il lungolago di Salò. La partenza e l’arrivo sono fissate in Piazza Serenissima, vicino alla Canottieri.