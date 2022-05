A Montichiari il Campionato Italiano Pattinaggio Gruppi Spettacolo e Sincronizzato

Montichiari. Al Pala George di Montichiari, in provincia di Brescia, è tutto pronto per ospitare il “Campionato Italiano Pattinaggio Gruppi Spettacolo e Sincronizzato – Trofeo Small Sincro” FISR! Tra le sei dolci colline che circondano la città, dominata dalle mura fortificate e dalle torri dell’ottocentesco Castello Bonoris, Montichiari torna ad essere culla del pattinaggio spettacolo e sincronizzato. Infatti, dopo il brillante successo dei Campionati interregionali Lombardia dei giorni scorsi, che hanno visto nelle fasi finali riempiti i 4.300 posti del palazzetto, il “maggio monticlarense” sarà quest’anno chiuso dalla massima competizione federale della disciplina per la stagione 2022.

Il grande evento tricolore, organizzato dalla FISR in collaborazione con il Comitato Regionale FISR Lombardia e la locale società Pattinaggio Artistico Cremonese, sostenuto dal Comune di Montichiari e da Regione Lombardia, vedrà in scena almeno 3.000 atleti provenienti da tutt’Italia e un pubblico previsto, nelle quattro giornate di gara, di oltre 10.000 spettatori.

In palio ci saranno i titoli italiani di categoria del Campionato italiano di Pattinaggio Spettacolo e di Pattinaggio Sincronizzato – Trofeo Small Sincro che consentiranno ai nostri fortissimi Gruppi l’accesso e, confidiamo, le consuete medaglie al Campionato Europeo, che si terrà al di là della pianura padana a Forlì, ed al Campionato del Mondo, previsto quest’anno all’interno dei World Skate Games di Buenos Aires in Argentina.

L’evento si incastona all’interno della seconda edizione degli Italian Roller Games 2022 che la FISR, in occasione della sua nascita avvenuta cent’anni fa a Milano, organizza proprio in regione Lombardia dal 21 maggio al 24 luglio prossimi, in una vasta area che coinvolge i territori del comune di Bergamo, Montichiari, Monza, Biassono, Seregno, Cassano d’Adda, Cremona, Ponte di Legno, Bellusco, Cardano al Campo e Rogno. Un grande evento di sport e di intrattenimento che raggrupperà tutti i Campionati italiani delle discipline a rotelle della FISR coinvolgendo migliaia di atleti, un numero importante di visitatori, con un significativo indotto turistico ed economico e che vedrà la sua apertura ufficiale proprio in occasione del Campionato di Montichiari, dove è prevista nella giornata clou di sabato una spettacolare cerimonia inaugurale alla presenza delle massime istituzioni del territorio e della Regione.

PROGRAMMA

Giovedì 26 maggio 2022

ore 16:00 18:30 Gara Quartetti Div. Naz.

ore18:50 21:40 Gara Piccoli gruppi Div. Naz.

ore 21:40 22:20 Premiazione Quartetti Div. Naz. e Piccoli Gruppi Div. Naz.

Venerdì 27 maggio 2022

ore 15:00 16:55 Gara Quartetti Junior

ore 17:15 17:50 Gara Small Sincro

ore 17:50 18:30 Premiazioni Quartetti Junior e Small Sincro

ore 18:30 21:00 Gara Gruppi Junior

ore 21:00 21:20 Premiazione Gruppi Junior

Sabato 28 maggio 2022

ore 15:35 -17:50 Gara Quartetti Senior

ore 18:10 20:20 Gara Quartetti Cadetti

ore 20:30 – 21:15 Gara Grandi Gruppi

ore 21:30 Cerimonia di apertura IRG 2022

ore 22:15 Premiazioni Grandi Gruppi

Domenica 29 maggio 2022

ore 13:45 14:35 Gara Sincronizzato Junior

ore 14:50 16:00 Gara Sincronizzato Senior

ore 16:00 16:40 Premiazione Sincronizzato Junior e Senior

ore 16:40 18:50 Gara Piccoli Gruppi

ore 18:50 19:20 Premiazioni Trofeo FISR e Piccoli Gruppi