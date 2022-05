Sassari strapazza la Germani Brescia: 98-68 nella terza di playoff

Sassari. Nella terza partita del primo turno di playoff una Germani Brescia irriconoscibile è stata travolta a Sassari 98-68, senza aver mai dato la sensazione di essere pericolosa contro un Banco di Sardegna che invece pareva in grado di infilare il canestro da tutte le parti.

Dopo un buon primo quarto chiuso in vantaggio 23-25, i bresciani hanno perso 24-9 il secondo e addirittura 33-15 il terzo periodo, con il tabellone sul punteggio di 80-48. A quel punto il quarto quarto è diventato una pura formalità burocratica e restare sul terreno di gioco fino al fischio finale è stata una sofferenza per i giocatori della Germani e una passerella per i sardi, incitati e sostenuti dal loro pubblico, che in vantaggio per 2-1 e con la prossima gara di domenica sera ancora in casa, già sogna il passaggio del turno.

I nostri avevano le polveri bagnate, tranne Petrucelli che ha iniziato la gara alla grande con triple e difesa da par suo ma è stato subito caricato di falli. Anche John Brown III, fatto partire da coach Magro in quintetto nella posizione di cinque, ha cominciato bene entrando presto in ritmo. Sono stati loro a tenere in piedi la squadra nel primo periodo.

Intanto ai sardi, che avevano impostato il match in maniera molto fisica, veniva concesso dal terzetto arbitrale di usare la forza, ma non ci è sembrato che i fischietti impiegassero lo stesso metro di giudizio anche dall’altra parte (e quando la loro decisione era palesemente controversa, non sono state fatte verifiche all’instant replay).

Un colpo durissimo alla spalla, per esempio, ha messo a sedere in panchina dopo pochi minuti un sofferente Amedeo Della Valle, che non è più rientrato in campo. Fuori lui, raddoppiare su Mitrou-Long è diventata la regola per il Banco di Sardegna e il play canadese, oggetto di pesanti attenzioni da parte della difesa di casa, ha giocato una partita di fatica e con scarsissima mira da tre punti.

Privata delle sue principali bocche di fuoco, Brescia ci ha messo anche del suo, perché se per la terza gara consecutiva si prendono più di 90 punti dal Banco di Sardegna, ci dev’essere qualcosa che non va nel modo in cui vengono affrontati questi avversari. Se poi tiri con il 41% da due e con il 21% da tre, la frittata è fatta.

Insomma, è stata proprio una serata nera ed è capitata nel momento meno propizio. Ora Gara 4 che si gioca domenica è da dentro o fuori: Brescia deve dar fondo alle ultime energie per tentare di pareggiare e riportare la serie in casa propria per il match finale.

“È doveroso ringraziare i tifosi bresciani che ci hanno seguito qui in Sardegna“, ha detto Magro alla fine della gara. “Sassari ha fatto una partita intensa, molto fisica e alzando il livello di aggressività. Siamo 2-1 per loro e siamo pronti a giocare gara 4. Della Valle aveva preso un colpo in gara 2, poi oggi ha preso un altro colpo e non è potuto tornare in campo. Resettare tutto in 48 ore? È possibile. Siamo pronti a battagliare nella prossima sfida. Non si può seppellire chi non è ancora morto”.

Banco di Sardegna Sassari – Germani Brescia 98-68 (23-25, 47-34, 80-49)

Banco di Sardegna Sassari: Pitirra 0, Bilan 9 (4/9), Logan 13 (2/3, 3/6), Robinson 13 (3/3, 2/2), Kruslin 20 (2/2, 4/6), Gandini ne, Devecchi, Treier 4 (1/3 da tre), Burnell 15 (5/5, 1/3), Bendzius 7 (1/2, 0/2), Gentile 7 (2/6, 0/1), Diop 10 (5/6, 0/2). All: Bucchi.

Germani Brescia: Brown 18 (9/14), Gabriel 0, Mitrou-Long 9 (3/8, 0/7), Mobio, Petrucelli 16 (0/3, 3/5), Della Valle, Eboua 1 (0/1), Parrillo 3 (0/1, 1/2), Cobbins 2 (1/2), Burns 6 (1/3), Laquintana 7 (2/7, 0/1), Moss 6 (2/2). All: Magro.

Arbitri: Mazzoni, Vicino e Grigioni.

Note: Tiri da due: Sassari 24/36 (67%), Brescia 18/44 (41%); Tiri da tre: Sassari 11/26 (42%), Brescia 4/19 (21%); Tiri liberi: Sassari 17/23 (67%), Brescia 20/25 (80%); Rimbalzi: Sassari 37 (RD 28, RO 9), Brescia 32 (RD 20, RO 12)