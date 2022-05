Pallanuoto, l’An Brescia vola in finale per lo scudetto

Brescia. L’An Brescia, dopo la sconfitta in gara-1, riesce a spuntarla nella serie delle semifinali play-off del campionato di Serie A1 di pallanuoto: i campioni d’Italia in carica battono la Pallanuoto Trieste per 13-6 alla piscina di Mompiano e volano all’ultimo atto.

La finale sarà quella vista e rivista nelle passate stagioni: la sfida delle sfide, lo scontro tra i ragazzi di Sandro Bovo e la Pro Recco di Sandro Sukno. Ai lombardi ovviamente di nuovo lo scettro di sfavoriti, con il sogno di ripetere l’impresa dell’anno scorso contro i campioni d’Europa in carica.

Non c’è stata storia nella partita di mercoledì 18 maggio: i padroni di casa chiudono la pratica già nel primo quarto con un netto 4-0: a brillare è un mostruoso Bicari, autore di 6 reti.

AN BRESCIA-PALLANUOTO TRIESTE 13-6

AN BRESCIA: P. Tesanovic, V. Dolce, C. Presciutti 1, Bicari 6, D. Lazic, B. Vapenski 2, V. Renzuto Iodice 1, T. Gianazza, J. Alesiani 1, S. Luongo 1, E. Di Somma, N. Gitto 1, M. Gianazza. All. Bovo

PALLANUOTO TRIESTE: P. Oliva, D. Podgornik, R. Petronio, I. Buljubasic, Vrlic 1, Jankovic, I. Bego 1, A. Razzi 1, M. Mezzarobba, Y. Inaba 2, G. Bini, A. Mladossich 1, Seppi . All. Bettini

Arbitri: Severo e Pinato