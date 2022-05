Calcio playoff: Brescia si fa rimontare dal Monza e perde 1-2 la prima partita

Brescia. Partito bene e andato in vantaggio subito, con l’aggiunta di un paio di occasioni sprecate e un palo colpito, il Brescia si è fatto riprendere e superare dal Monza nella prima partita della semifinale di playoff della serie B e ora dovrà giocare il ritorno in Brianza (alle 21 di domenica 22 maggio) in svantaggio di campo e di differenza reti. Dopo il gol di Moreo per i padroni di casa, è stato il danese Christian Gytkjaer a segnare per gli ospiti una doppietta decisiva.

Rondinelle in vantaggio già al 7’, quando Tramoni cerca di lanciare Palacio: è Carlos Augusto, nel tentativo di intercettare, che serve un involontario assist a Moreo il quale ringrazia e segna son un sinistro sotto l’incrocio.

Intorno alla mezz’ora mister Corini perde Huard e Sabelli per infortunio (dentro Pajac e Bertagnoli). Monza pareggia al 44’: Joronen respinge un tiro di Carlos Augusto e Ciurria, raccolta la ribattuta, serve un passaggio d’oro a Gytkjaer che insacca a porta vuota.

Corini Tenta di ripetere il colpaccio contro il Perugia e manda subito in campo Jagiello al posto di Tramoni. Pajac al 55’ tira da lontano e Di Gregorio non si fa sorprendere. Un minuto più tardi la caduta di Dany Mota in area bresciana, dopo aver dribblato Joronen, genera un rigore che Gytkjaer batte spiazzando il portiere.

Stavolta non funziona per il mister bresciano nemmeno l’ingresso di Flavio Bianchi, decisivo contro il Perugia con un gol e un assist. Al 70’ Leris fa sperare i tifosi nel pareggio, ma calcia addosso al portiere del Monza. Purtroppo inutile l’assalto finale delle Rondinelle.