Mercoledì a Savona Jacobs torna a correre i 100 metri

Brescia. Dopo la rinuncia a Nairobi a causa di un virus intestinale, mercoledì prossimo sulla pista di Savona nel Memorial Ottolia il campione olimpico Marcell Jacobs tornerà a correre i 100 metri. Sarà la prima volta in una competizione ufficiale dalla vittoria alle Olimpiadi di Tokyo dello scorso 1° agosto, quando fece segnare il record europeo di 9.80.

Il velocista bresciano sarà la star del Memorial Ottolia del 18 maggio e la scelta di correre i 100, anziché i previsti 200 metri, è stata comunicata questo sabato mattina in conferenza stampa dall’organizzatore del meeting di Savona. La gara dei 100 metri vedrà ai blocchi di partenza tre dei quattro staffettisti azzurri che hanno conquistato l’oro con la 4×100: Fausto Desalu (Fiamme Gialle) e Lorenzo Patta (Fiamme Gialle). In gara anche l’ex primatista d’Europa Jimmy Vicaut e i giovani Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle), Chituru Ali (Fiamme Gialle) e Wanderson Polanco (Atl. Riccardi Milano 1946). Mercoledì la diretta su RaiSport dalle 17.25 alle 19.