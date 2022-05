Calcio femminile, trasferta a Cesena per il Brescia

Brescia. Nel 25° turno del campionato di Serie B, domenica il Brescia Calcio Femminile al Comunale di Martorano rende visita al Cesena. Calcio d’inizio alle ore 15, arbitra il signor Pierfrancesco Saugo di Bassano del Grappa; assistenti Giampaolo Jorji di Albano Laziale e Alessandro Rastelli di Ostia Lido. Dopo la vittoria nel derby con il Cortefranca, le Leonesse a 180′ dal termine della stagione hanno un punto di vantaggio sul Como.

Il clima in casa biancoblù è sereno, come testimoniato dalle parole di mister Elio Garavaglia al termine della rifinitura svolta sul campo del Centro Sportivo “Mario Rigamonti”: «Le ragazze sono tranquille, si sono allenate con il giusto impegno e concentrazione. Sappiamo che siamo arrivati al momento decisivo, ma viviamo questa partita come tutte le altre: un’altra battaglia da vincere, da affrontare con la massima attenzione e decisione. Ripartiamo dal primo tempo di domenica scorsa, probabilmente il migliore di tutta la stagione, per prenderci tre punti importanti. Un occhio a quello che fa il Como? No, noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita e a fare il nostro dovere, cioè vincere. Poi, a fine partita, andremo a guardare quello che hanno fatto gli altri. Non siamo nelle condizioni di poterci permettere di fare calcoli: dobbiamo scendere in campo per vincere e basta».

Dal campo: nessuna novità, sono 19 le calciatrici convocate per la trasferta, con la squadra che partirà verso la Romagna nel pomeriggio di oggi. Di seguito l’elenco dettagliato:

PORTIERI – 1 Lonni, 16 Ballabio

DIFENSORI – 3 Maroni, 6 Viscardi, 14 Galbiati, 17 Perin, 19 Asta, 33 Angoli

CENTROCAMPISTE – 4 Ghisi, 8 Barcella, 11 Merli Cristina, 21 Farina, 23 Magri, 30 Bianchi

ATTACCANTI – 7 Brayda, 13 Porcarelli, 18 Merli Luana, 20 Hjohlman, 22 Pasquali.